Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι έχασαν της ζωή τους και 42 τραυματίστηκαν, σήμερα, Πέμπτη έπειτα από νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε σε σχολείο στην κεντρική Γάζα σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου Al-Awda.

Τα περισσότερα από τα θύματα από την επίθεση στο σχολείο Al-Shuhada, στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσέιρατ, ήταν παιδιά και ηλικιωμένοι Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με δήλωση του νοσοκομείου.

Ανάμεσα στα θύματα είναι ο 7χρονος Hamad, ο 8χρονος Mahmoud, ο 9χρονος Moatassem, ο 5χρονος Malak και ένα βρέφος μόλις 11 μηνών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ισραηλινές δυνάμεις βάζουν στο στόχαστρο σχολείο που φιλοξενεί χιλιάδες εκτοπισμένες οικογένειες. Αυτοσχέδιοι καταυλισμοί και καταφύγια έχουν επίσης χτυπηθεί επανειλημμένα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό το σχολείο αποτελούσε κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

