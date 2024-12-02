Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προτείνει νέους κανόνες για την απέλαση μεταναστών που εισέρχονται παράνομα στο μπλοκ, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως μεταδίδει το Politico.

Ένα σχέδιο κατευθύνσεων σχετικά με τις επιστροφές θα μπορούσε να «μοιραστεί» στις μόνιμες αντιπροσωπείες των χωρών μελών ήδη από τον Φεβρουάριο, ανέφεραν οι διπλωμάτες στο Politico's Brussels Playbook. Η πρόταση αναμένεται να αποτελέσει προτεραιότητα για την Επιτροπή, αντανακλώντας την αυξανόμενη πίεση από πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένης της Ρώμης και της Βαρσοβίας.

Η Επιτροπή διαβουλεύεται επί του παρόντος με τις πρωτεύουσες της ΕΕ για να καθορίσει τις ιδιαιτερότητες των κατευθύνσεων, είπε ένας διπλωμάτης. Οι κανονισμοί για τη μετανάστευση είναι διαβόητα περίπλοκοι, καθώς περιλαμβάνουν αλληλοεπικαλυπτόμενο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.

Μερικές Αρχές είναι πιθανό να περιλαμβάνονται στις νέες κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους μετανάστες που έχουν εξαντλήσει τις νόμιμες επιλογές παραμονής στην ΕΕ και της διευκρίνισης κανόνων για την απέλασή τους σε τρίτες χώρες — που θα μπορούσαν να είναι είτε η χώρα καταγωγής τους, είτε ο τόπος όπου έχουν περάσει σημαντικό χρόνο.

Μια άλλη πιθανότητα που συζητείται είναι ο περιορισμός της ελευθερίας μετακίνησης των μεταναστών που επιλέγονται για απέλαση με την «εντολή» να κάνουν «check in» σε ένα κέντρο μεταναστών, επιτρέποντας στις Αρχές να παρακολουθούν τους μετανάστες που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, είπε ο ίδιος διπλωμάτης.

Από τότε που η ΕΕ ενέκρινε την Οδηγία της για την Επιστροφή το 2008, η πίεση για περισσότερες και ταχύτερες απελάσεις έχει αυξηθεί. Η Ευρώπη έχει αισθητά μία στροφή προς τα δεξιά σε ότι αφορά τη μετανάστευση τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ, με τα ακροδεξιά κόμματα να σημειώνουν μεγάλα «κέρδη» σε πλατφόρμα κατά των μεταναστών και τις δεξιές δυνάμεις να έχουν ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στις Βρυξέλλες.

Πηγή: skai.gr

