Λαβρόφ: Η Δύση επιδιώκει κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για να μπορέσει να την επανεξοπλίσει

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τη Δύση ότι επιδιώκει μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ώστε να εξασφαλίσει χρόνο για να επανεξοπλίσει το Κίεβο, οι δυνάμεις του οποίου αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στο μέτωπο απέναντι στον ρωσικό στρατό.

Στις χώρες της Δύσης «άρχισαν να μιλούν για κατάπαυση του πυρός, ως μέσο για να προσφέρουν μια ανάπαυλα στην Ουκρανία και να αδράξουν την ευκαιρία να την πλημμυρίσουν και πάλι με σύγχρονα όπλα μεγάλου βεληνεκούς» είπε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, υποδεχόμενος στη Μόσχα τον Ούγγρο ομόλογό του Πέτερ Σιγιάρτο.

«Αυτός δεν είναι σίγουρα ο δρόμος προς την ειρήνη», πρόσθεσε.

Οι εικασίες για μια ενδεχόμενη έναρξη ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου πολλαπλασιάστηκαν μετά την εκλογή, στην προεδρία των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι αφού αναλάβει τα καθήκοντά του, τον Ιανουάριο, θα βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε 24 ώρες», χωρίς ποτέ να εξηγήσει το πώς θα γίνει αυτό.

«Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε», διαβεβαίωσε ο Λαβρόφ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα ήθελε οι πιθανές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και τη Δύση «να διεξαχθούν λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα κάθε πλευράς».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει θέσει εξαρχής τους όρους του προκειμένου να σιγήσουν τα όπλα: να παραδοθεί ο ουκρανικός στρατός, η Ουκρανία να δεσμευτεί ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να κρατήσει η Ρωσία τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει, δηλαδή πάνω από το 18% της χώρας.

Οι όροι αυτοί κρίνονται απαράδεκτοι από τη Δύση και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εδώ και πολλούς μήνες ζητά μια «δίκαιη ειρήνη» που θα διασφάλιζε «την επιβίωση» της χώρας του.

