Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Γαλλία καθώς η κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ απειλείται με κατάρρευση αφού η αριστερή συμμαχία κατέθεσε πρόταση μομφής.

Εκατόν ογδόντα πέντε βουλευτές, σοσιαλιστές, οικολόγοι και κομμουνιστές υπέγραψαν την πρόταση μομφής κατά του Γάλλου πρωθυπουργού ενώ σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διαδικασία, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη.

Παράλληλα, το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση (RN) δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ στην επερχόμενη ψηφοφορία για την πρόταση μομφής, ανακοίνωσε το κόμμα μέσω ανάρτησης στο X.

Η ηγέτης της RN, Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι το κόμμα της θα καταθέσει τη δική του πρόταση μομφής, αλλά θα ψηφίσει επίσης παρόμοια πρόταση από άλλο κόμμα.

«Οι Γάλλοι έχουν χορτάσει», είπε. «Ίσως πίστευαν ότι με τον Μισέλ Μπαρνιέ τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, αλλά ήταν ακόμη χειρότερα».

Η κίνηση της αντιπολίτευσης ήρθε αφότου ο Μπαρνιέ είπε ότι θα περάσει το νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση στο κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία, καθώς η παραχώρηση της τελευταίας στιγμής που έκανε δεν ήταν αρκετή για να κερδίσει την υποστήριξη από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN).

Εάν όλοι οι βουλευτές του κόμματος της Λεπέν ψηφίσουν με την αριστερά για την ανατροπή του Μπαρνιέ, η κυβέρνηση δεν θα επιβιώσει.

Με βάση τις δυνάμεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη γαλλική Εθνοσυνέλευση η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ θα μπορούσε να περάσει καθώς το Νέο Λαϊκό Μέτωπο και οι σύμμαχοί του έχει 188 έδρες και η Εθνική Συσπείρωση 142 σε συνδυασμό με εκείνες του Eric Ciotti, συγκεντρώνοντας 332 ψήφους και ξεπερνώντας το όριο των 289 ψήφων που απαιτούνται για μια συνολική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο των 577.

Σε μήνυμά του στο X, ο πρόεδρος της RN, Τζόρνταν Μπαρντέλα, επιβεβαίωσε ότι το κόμμα του σκοπεύει να ψηφίσει υπέρ της μομφής της κυβέρνησης Μπαρνιέ. «Δεν υπάρχει διέξοδος για μια κυβέρνηση που επιστρέφει στο νήμα του μακρονισμού, που αρνείται να λάβει υπόψη την κοινωνική έκτακτη ανάγκη στο τέλος του μήνα και που αγνοεί την ανάγκη για αναζωογόνηση της ανάπτυξης», έγραψε.

Ο αγώνας του Μπαρνιέ να περάσει τον προϋπολογισμό του 2025 μέσω ενός βαθιά διχασμένου κοινοβουλίου απειλούν να βυθίσουν τη Γαλλία στη δεύτερη πολιτική κρίση μέσα σε έξι μήνες, υπογραμμίζοντας την αστάθεια που έχει επικρατήσει σε χώρες σε όλη την ΕΕ.

Κάλεσε τους βουλευτές να μην στηρίξουν την ψήφο μομφής.

«Βρισκόμαστε σε μια στιγμή αλήθειας», είπε ο Μπαρνιέ στο κοινοβούλιο καθώς έθεσε τη μοίρα της κυβέρνησής του στα χέρια τους. «Οι Γάλλοι δεν θα μας συγχωρήσουν που βάζουμε τα ατομικά συμφέροντα πάνω από το μέλλον της χώρας».

Καμία γαλλική κυβέρνηση δεν αναγκάστηκε σε παραίτηση από πρόταση δυσπιστίας από το 1962.

Τι προβλέπεται εάν περάσει η πρόταση μομφής

Εφόσον η πρόταση δυσπιστίας υπερψηφιστεί, ο Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να διορίσει νέο πρωθυπουργό καθώς το γαλλικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει προσφυγή σε εκλογές μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τον Ιούλιο. Όμως, δεδομένων των πολιτικών συνθηκών και της δυσκολίας με την οποία προέκυψε η κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ, η πιθανότητα να υπάρξει γρήγορα νέος ενοικιαστής του Matignon παραμένει αβέβαιη. Ο Μακρόν θα μπορούσε να ζητήσει από τον Μπαρνιέ και την κυβέρνησή του να παραμείνουν ως υπηρεσιακή.

Επίσης, ο Μακρόν θα μπορούσε να ορίσει μια κυβέρνηση τεχνοκρατών με προσωπικότητες που δεν συνδέονται με πολιτικά κόμματα για να χειριστεί την καθημερινότητα για την επίλυση του κυβερνητικού αδιεξόδου.

Από τη σύστασή της τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαρνιέ βασίστηκε στην υποστήριξη της RN για την επιβίωσή της. Το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό, το οποίο επιδιώκει να χαλιναγωγήσει το σπειροειδές δημόσιο έλλειμμα της Γαλλίας μέσω 60 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, μπορεί να διακόψει αυτόν τον αδύναμο σύνδεσμο.

