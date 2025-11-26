Η ΕΕ προετοιμάζει νομικές εγγυήσεις για τη χρήση ρωσικών assets ώστε να δοθεί δάνειο 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποβάλει ένα νομικό κείμενο που θα επιτρέψει τελικά στην Ένωση να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για να υποστηρίξει ένα δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

«Η Κομισιόν είναι έτοιμη να υποβάλει ένα νομικό κείμενο», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την Τετάρτη σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. «Δεν μπορώ να φανταστώ κανένα σενάριο στο οποίο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνοι τους τον λογαριασμό».

Οι διαπραγματεύσεις για τη χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας σταμάτησαν μετά την απαίτηση του Βελγίου για μεγαλύτερες εγγυήσεις ότι δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για κινδύνους σχετικά με τα κεφάλαια, τα οποία βρίσκονται κυρίως στο Βέλγιο. Η Ουκρανία αναμένεται να ξεμεί9νει από κεφάλαια το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Το Βέλγιο ζήτησε από τους εταίρους του στην ΕΕ ισχυρές εγγυήσεις έναντι πιθανών δικαστικών διαμαχών με τη Μόσχα, η οποία θα διατηρήσει την αξίωση επί των περιουσιακών στοιχείων.

