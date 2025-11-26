Τουρκικές αμυντικές εταιρείες υπέγραψαν συμβάσεις αξίας 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση και ανάπτυξη του ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας «Steel Dome», ανακοίνωσε την Τετάρτη η προεδρία των Τουρκικών Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB).

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της SSB, Χαλούκ Γκοργκούν, τόνισε ότι οι συμβάσεις περιλαμβάνουν συστήματα μάχης και τις προηγμένες εκδόσεις τους, οι οποίες θα αναπτυχθούν από τη Roketsan, προσθέτοντας ότι το «Steel Dome» θα κατασκευαστεί από πλήρως εγχώριες γραμμές παραγωγής.

Σχεδιάστηκε ως ένα «σύστημα ομπρέλα» που θα προστατεύσει ολόκληρο τον τουρκικό εθνικό εναέριο χώρο έναντι όλων των τύπων αεροπορικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων:

Μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων κρουζ σε χαμηλό ύψος, αεροσκαφών και ελικοπτέρων, απειλών μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.

Ενσωματώνει διάφορα εγχώρια συστήματα άμυνας μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, ραντάρ και μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συστήματα όπως τους πυραύλους Siper, Hisar-A, και Hisar-O (που καλύπτουν διαφορετικά ύψη/εμβέλειες), τα κινητά αντιαεροπορικά πυροβόλα Korkut, συστήματα αναχαίτισης UAV όπως τα Ihtar 100 και Gökberk.

Χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη, δικτυοκεντρική δομή με συστήματα υποστήριξης αποφάσεων βασισμένα σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για γρήγορη αντίδραση στις απειλές.

Η ιδέα του Steel Dome παρουσιάστηκε το 2024.

Πηγή: skai.gr

