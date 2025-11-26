Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Προχωρά ο τουρκικός αντιαεροπορικός «Ατσάλινος Θόλος» - Υπεγράφησαν συμβόλαια $6,5 δισ. - Βίντεο

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της SSB, Χαλούκ Γκοργκούν, τόνισε ότι οι συμβάσεις περιλαμβάνουν συστήματα μάχης και τις προηγμένες εκδόσεις τους

Steel Dome

Τουρκικές αμυντικές εταιρείες υπέγραψαν συμβάσεις αξίας 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση και ανάπτυξη του ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας «Steel Dome», ανακοίνωσε την Τετάρτη η προεδρία των Τουρκικών Αμυντικών Βιομηχανιών (SSB).

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της SSB, Χαλούκ Γκοργκούν, τόνισε ότι οι συμβάσεις περιλαμβάνουν συστήματα μάχης και τις προηγμένες εκδόσεις τους, οι οποίες θα αναπτυχθούν από τη Roketsan, προσθέτοντας ότι το «Steel Dome» θα κατασκευαστεί από πλήρως εγχώριες γραμμές παραγωγής. 

Σχεδιάστηκε ως ένα «σύστημα ομπρέλα» που θα προστατεύσει ολόκληρο τον τουρκικό εθνικό εναέριο χώρο έναντι όλων των τύπων αεροπορικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων:

Μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων κρουζ σε χαμηλό ύψος, αεροσκαφών και ελικοπτέρων, απειλών μικρού, μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.

Ενσωματώνει διάφορα εγχώρια συστήματα άμυνας μικρής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, ραντάρ και μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συστήματα όπως τους πυραύλους Siper, Hisar-A, και Hisar-O (που καλύπτουν διαφορετικά ύψη/εμβέλειες), τα κινητά αντιαεροπορικά πυροβόλα Korkut, συστήματα αναχαίτισης UAV όπως τα Ihtar 100 και Gökberk.

Χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη, δικτυοκεντρική δομή με συστήματα υποστήριξης αποφάσεων βασισμένα σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για γρήγορη αντίδραση στις απειλές.

Η ιδέα του Steel Dome παρουσιάστηκε το 2024. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Drones αντιαεροπορική άμυνα τεχνητή νοημοσύνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark