Το μήνυμα ότι χωρίς την Τουρκία δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα έργο σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο έστειλε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σημειώνοντας ότι «κανένας δεν θα μπορέσει να σφετεριστεί τα δικαιώματά μας. Η Ελλάδα επιχειρεί μονομερείς ενέργειες».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ Μανώλη Κωστίδη, ο Γκιουλέρ δήλωσε ότι «καταβάλλουμε κάθε είδους προσπάθεια για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στη γαλάζια και ουράνια πατρίδα μας και εκτελούμε αποτελεσματικά τις δραστηριότητές μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τα εθνικά μας συμφέροντα. Από την άλλη πλευρά, επιθυμούμε επίσης την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν ανάμεσα σε εμάς και τη γείτονά μας Ελλάδα, την ανάπτυξη του υφιστάμενου θετικού περιβάλλοντος διαλόγου, ώστε και η θάλασσα του Αιγαίου να γίνει περιοχή ειρήνης και σταθερότητας. Παράλληλα, προβαίνουμε και σε διπλωματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα κάθε αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας έναντι κάθε είδους έργου και πρωτοβουλίας που επιχειρεί να υλοποιήσει μονομερώς η Ελλάδα στην περιοχή. Ενώ τονίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί κανένα έργο στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που αγνοεί τη χώρα μας ή έχει την πρόθεση να σφετεριστεί τα δικαιώματά μας, συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των αδελφών μας στην Κύπρο».

Ακόμη, ο Γκιουλέρ σημειώνει: «Το γεγονός ότι η μοναδική διέξοδος για μια δίκαιη και μόνιμη λύση στο νησί είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων, αποτελεί μια πραγματικότητα. Πέρα από αυτά, η διάθεση της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου να αναπτύσσει στρατιωτικές και πολιτικές σχέσεις με χώρες εντός και εκτός της περιοχής και να εξοπλίζεται, προχωρά με τρόπο που θα αυξήσει την ένταση και θα βλάψει τη σταθερότητα. Ως εκ τούτου, ενώ λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της προληπτικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειάς μας έναντι αυτών των προσπαθειών, θα ήθελα να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι είμαστε δίπλα στους Κύπριους αδελφούς μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Πηγή: skai.gr

