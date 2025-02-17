Λίβανος: Το κράτος πρέπει να έχει μονοπώλιο των όπλων

Η νέα κυβέρνηση του Λιβάνου δήλωσε σήμερα ότι το κράτος θα πρέπει να έχει το μονοπώλιο των όπλων στη χώρα και υποσχέθηκε να απελευθερώσει "όλο το έδαφος", μεσούσης της δημόσιας συζήτησης για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Οι ανακοινώσεις αυτές περιλαμβάνονται σε υπουργική δήλωση, έναν οδικό χάρτη που πρέπει να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στο κοινοβούλιο ώστε να επιτρέψει στην κυβέρνηση του Ναουάφ Σαλάμ να ασκήσει τα καθήκοντά της. Η υπουργική δήλωση επιμένει στο "καθήκον του κράτους να κατέχει το μονοπώλιο των όπλων" και να εγγυηθεί "την απελευθέρωση όλου του λιβανικού εδάφους", σύμφωνα με τον υπουργό Ενημέρωσης Πολ Μόρκος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

