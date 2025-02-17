ΗΠΑ: Η συνάντηση Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Ριάντ είναι το «πρώτο βήμα»

Η συνάντηση της Τρίτης στη Σαουδική Αραβία μεταξύ ανώτατων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα είναι ένα «πρώτο βήμα» για να διαπιστωθεί εάν η Μόσχα είναι «σοβαρή» για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά δεν θα ισοδυναμεί με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.



Οι συνομιλίες στο Ριάντ θα σηματοδοτήσουν την πιο σημαντική καμπή στους δεσμούς μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και θα ακολουθήσουν την επικοινωνία του προέδρου Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα.



«Αυτή είναι η συνέχεια της αρχικής συνομιλίας μεταξύ του Πούτιν και του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το αν αυτό το πρώτο βήμα είναι καν δυνατό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.



«Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να το βλέπουν αυτό ως κάτι που αφορά λεπτομέρειες ή προχωρά σε κάποιο είδος διαπραγμάτευσης», πρόσθεσε.

Έμμεση απάντηση στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και στους Ευρωπαίους, έδωσε στο μεταξύ ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Ρωσία και την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ. Κανείς δεν θα επιβάλει συμφωνία στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτός και ο λαός της Ουκρανίας θα πάρουν αυτή την απόφαση, τόνισε τη Δευτέρα ο Κιθ Κέλογκ.

