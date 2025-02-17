Ολοκληρώθηκε, στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, η άτυπη σύνοδος κορυφής που συγκάλεσε εκτάκτως σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει η Ευρώπη προκειμένου να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να συμμετάσχει τελικά στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία καθώς η πρόσφατη απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πυροδότησε φόβους στην Ευρώπη ότι οι ΗΠΑ αφήνουν στο περιθώριο τον άλλοτε ισχυρό σύμμαχό τους.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και στη Μόσχα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αύριο, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Στην άτυπη ευρωπαϊκή σύνοδο στο Παρίσι, εκτός από τη Γαλλία, το παρών έδωσαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία και Δανία, η οποία εκπροσώπησε της χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας. Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, καθώς επίσης και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

