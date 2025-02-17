Μ. Φρεντέρικσεν: Η Ρωσία απειλεί όλη την Ευρώπη πλέον

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εντείνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και παράλληλα να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες προκειμένου να προστατευθούν από τη Ρωσία, δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου κορυφής για την Ουκρανία που διεξήχθη στο Παρίσι.

«Η Ρωσία απειλή όλη την Ευρώπη πλέον, δυστυχώς», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Δανίας μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Μια βεβιασμένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα δώσει στη Ρωσία την ευκαιρία να κινητοποιηθεί εκ νέου και να επιτεθεί στην Ουκρανία ή κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

