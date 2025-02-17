Λογαριασμός
Μ. Φρεντέρικσεν: Η Ρωσία απειλεί όλη την Ευρώπη πλέον

Όλες οι χώρες πρέπει να εντείνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους ώστε να προστατευθούν από τη Μόσχα, δήλωσε

Μέτε Φρεντέρικσεν

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εντείνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία και παράλληλα να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες προκειμένου να προστατευθούν από τη Ρωσία, δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου κορυφής για την Ουκρανία που διεξήχθη στο Παρίσι.

«Η Ρωσία απειλή όλη την Ευρώπη πλέον, δυστυχώς», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Δανίας μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Μια βεβιασμένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα δώσει στη Ρωσία την ευκαιρία να κινητοποιηθεί εκ νέου και να επιτεθεί στην Ουκρανία ή κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης.

