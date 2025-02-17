Λογαριασμός
Συναγερμός στον Καναδά: Αεροπλάνο της Delta Airlines αναποδογύρισε ενώ προσγειωνόταν- Δείτε βίντεο

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές του Καναδά καθώς αεροπλάνο της Delta Airlines αναποδογύρισε ενώ προσγειωνόταν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Pearson.

Καναδάς: Αεροπλάνο της Delta Airlines αναποδογύρισε ενώ προσγειωνόταν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τορόντο του Καναδά έπειτα από αναφορές για αεροπορικό ατύχημα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Pearson.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για αεροπλάνο της Delta Αirlines που αναποδογύρισε ενώ προσγειωνόταν έχοντας πραγματοποιήσει πτήση από τη Μινεσότα.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το CTV News, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τους 80 επιβαίνοντες οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Σε ενημέρωση της διοίκησης του αερολιμένα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν νεκροί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

Το αεροσκάφος, είναι Bombardier CRJ-900 και η καναδική τηλεόραση μεταδίδει βίντεο στο οποίο διακρίνεται αναποδογυρισμένο στη χιονισμένη πίστα του διεθνούς αεροδρομίου Πίρσον.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Πηγή: skai.gr

