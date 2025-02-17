Καναδάς: Αεροπλάνο της Delta Airlines αναποδογύρισε ενώ προσγειωνόταν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Τορόντο του Καναδά έπειτα από αναφορές για αεροπορικό ατύχημα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Pearson.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τα διεθνή ΜΜΕ, πρόκειται για αεροπλάνο της Delta Αirlines που αναποδογύρισε ενώ προσγειωνόταν έχοντας πραγματοποιήσει πτήση από τη Μινεσότα.

Την είδηση μετέδωσε αρχικά το CTV News, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τους 80 επιβαίνοντες οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν εκ των οποίων ένας σοβαρά.

Σε ενημέρωση της διοίκησης του αερολιμένα στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), υπογραμμίζεται πως δεν υπάρχουν νεκροί μεταξύ των επιβατών και του πληρώματος.

Το αεροσκάφος, είναι Bombardier CRJ-900 και η καναδική τηλεόραση μεταδίδει βίντεο στο οποίο διακρίνεται αναποδογυρισμένο στη χιονισμένη πίστα του διεθνούς αεροδρομίου Πίρσον.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Massive plane crash at Toronto's Pearson Airport



A Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runway



Praying for everyone on board 🙏🏻 pic.twitter.com/zkBuuqjUKZ — The Pleb 🌍 Reporter (@truckdriverpleb) February 17, 2025

CTV News on the Delta Air Lines CRJ900 crash landing at Toronto Pearson Airport today pic.twitter.com/Rzzo16b4wz — cbcwatcher (@cbcwatcher) February 17, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.