Τουσκ: Καμία απόφαση για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία, και για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη

Μήνυμα στις ΗΠΑ έστειλε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ μετά την άτυπη σύνοδο στο Ελιζέ που συγκάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Δεν θα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις για την Ουκρανία, χωρίς την Ουκρανία, και για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη διεμήνυσε.



Υπογράμμισε επίσης ότι οποιαδήποτε ειρήνη στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι δίκαιη και διαρκής και ότι η Ουκρανία πρέπει να εμπλακεί σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες.



«Κατανοούμε ότι οι διατλαντικές σχέσεις υπό τον Ντόναλντ Τραμπ είναι σε νέο στάδιο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας κατανοούν ότι ήρθε η στιγμή για μεγαλύτερες αμυντικές δυνατότητες και δαπάνες. Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση για την Ουκρανία συμφώνησαν ότι αυτό που χρειάζεται είναι στενή συνεργασία εντός του ΝΑΤΟ. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν παρεμφερείς απόψεις με την Πολωνία σε σημαντικά ζητήματα» σημείωσε.



Ο Τουσκ υπογράμμισε επίσης τη σημασία της χαλάρωσης των κανόνων για τις δαπάνες, ώστε οι αμυντικές δαπάνες άνω του 2% του ΑΕΠ να εξαιρούνται από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ.

Ο Τουσκ ρωτήθηκε για το σενάριο ανάπτυξης πολωνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, διευκρινίζοντας ότι η συνάντηση δεν άλλαξε τίποτα στην πολωνική άποψη (για μη ανάπτυξη πολωνικών δυνάμεων), σημείωσε πάντως τη σημασία της πολωνικής υποστήριξης στον τομέα της επιμελητείας και της ευρύτερης ανθρωπιστικής υποστήριξης για την Ουκρανία.

«Εάν είναι δυνατόν να προσφερθούν εγγυήσεις ασφάλειας μέσω της παρουσίας (δυνάμεων), από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, τότε η Πολωνία θα δραστηριοποιηθεί με διάφορους τρόπους, αλλά δεν οραματίζομαι να στείλουμε πολωνικά στρατεύματα στην Ουκρανία» είπε.

«Η Πολωνία και οι χώρες στην ανατολική πλευρά βρίσκονται κατά μία έννοια στην πρώτη γραμμή, συνορεύουν με τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία… Όταν πρόκειται για την Πολωνία, τη Βαλτική, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές και συμμαχικές επενδύσεις στην ασφάλειά μας» τόνισε.

«Αν η ΕΕ δεν είναι σε θέση να αμυνθεί, τότε πώς να δώσει εγγυήσεις σε άλλους; Ιδιαίτερα επειδή αυτές θα ήταν ούτως ή άλλως κενές περιεχομένου εγγυήσεις» επέμεινε ο Πολωνός πρωθυπουργός.



