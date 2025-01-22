Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ένα τεράστιο έργο υποδομής τεχνητής νοημοσύνης (AI) από τον ιδιωτικό τομέα την Τρίτη, την δευτερη μόλις ημέρα της δεύτερης θητείας του.

Όπως μεταδίδουν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Softbank, η OpenAI και η Oracle ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα έργο που ονομάζεται Stargate, για την κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ για την τροφοδοσία της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και των τριών εταιρειών τεχνολογίας – ο Sam Altman του OpenAI, ο Larry Ellison της Oracle και ο Masayoshi Son της Softbank – εμφανίστηκαν στον Λευκό Οίκο μαζί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να ανακοινώσουν την εταιρεία.

Η αρχική επένδυση για το έργο θα είναι 100 δισεκατομμύρια δολάρια, με σχέδια να επεκταθεί στα 500 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η Stargate θα δημιουργήσει «τη φυσική και εικονική υποδομή για να τροφοδοτήσει την επόμενη γενιά τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων σε όλη τη χώρα», είπε ο Τραμπ. Ο Larry Ellison είπε ότι το πρώτο έργο δεδομένων του ομίλου, έκτασης 1 εκατομμυρίου τετραγωνικών ποδιών βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή στο Τέξας.

Ο Τραμπ είπε ότι είναι «το μεγαλύτερο έργο υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, μακράν, στην ιστορία».

Ο Τραμπ εργαζόταν για να συγκεντρώσει ιδιωτικές επιχειρηματικές επενδύσεις στις ΗΠΑ πριν από τη δεύτερη θητεία του. Τον περασμένο μήνα, ο Masayoshi Son ενώθηκε με τον Τραμπ ανακοινώνοντας τα σχέδια της Softbank για επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αμερική με στόχο τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

Οι ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης κρούουν εδώ και μήνες τον κώδωνα του κινδύνου ότι χρειάζονται περισσότερα κέντρα δεδομένων – καθώς και τσιπ και πόρους ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για τη λειτουργία τους – για να ενισχύσουν τις φιλοδοξίες τους για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια.

«Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο σημαντικό έργο της εποχής», είπε ο Sam Altman την Τρίτη. «Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό χωρίς εσάς, κύριε Πρόεδρε».

Η Oracle είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων των ΗΠΑ. Και η SoftBank έχει τις «βαθιές τσέπες» που χρειάζονται για να χρηματοδοτήσει την επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναμένεται να κοστίσει δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Sam Altman προέτρεψε προηγουμένως τους Αμερικανούς αξιωματούχους να βοηθήσουν στη δημιουργία υποδομής για να διασφαλίσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν μπροστά από την Κίνα στον αγώνα εξοπλισμών τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένου ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι έτοιμη να επηρεάσει τα πάντα, από την οικονομία έως τις στρατιωτικές δυνατότητες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI φέρεται να συναντήθηκε επίσης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Softbank Masayoshi Son πέρυσι για να ζητήσει επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις ημιαγωγών για την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Sam Altman, ο οποίος παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του Τραμπ τη Δευτέρα, είπε στο Fox News τον περασμένο μήνα ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ θα «είναι πολύ καλός στην προσέλκυση επενδύσεων υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες» και συμπλήρωσε ότι «ανυπομονεί να συνεργαστεί με την κυβέρνησή του σε αυτό».

«Η υποδομή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά σημαντική, η τεχνητή νοημοσύνη είναι λίγο διαφορετική από άλλα είδη λογισμικού, καθώς απαιτεί τεράστιες ποσότητες υποδομής, ισχύ, τσιπ υπολογιστών και κέντρα δεδομένων. Και πρέπει να τη φτιάξουμε εδώ, ώστε να είμαστε σε θέση να έχουμε την καλύτερη υποδομή τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο για να μπορεί να ηγείται με την τεχνολογία και τις δυνατότητες της», είπε ο Άλτμαν στη συνέντευξη.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, η OpenAI είπε ότι «οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ θα κερδίσουν την κινεζική τεχνολογία, ενώ θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και οικονομικών ευκαιριών». Προέτρεψε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ακολουθήσει μια «θεμελιώδη στρατηγική για να διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές ωφελούν περισσότερους ανθρώπους και μεγιστοποιούν την πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη». Το δημοσίευμα εκτιμά ότι υπάρχουν «175 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια κεφάλαια που περιμένουν επενδύσεις σε έργα τεχνητής νοημοσύνης».

«Εάν οι ΗΠΑ δεν προσελκύσουν αυτά τα κεφάλαια, θα εισρεύσουν σε έργα που υποστηρίζονται από την Κίνα – ενισχύοντας την παγκόσμια επιρροή των Κινεζικών Κομμουνιστικών Κομμάτων», ανέφερε η εταιρεία.

Η Oracle ανέφερε σε δήλωση ότι το έργο Stargate «θα εξασφαλίσει στην αμερικανική ηγεσία την τεχνητή νοημοσύνη, θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες αμερικανικές θέσεις εργασίας και θα αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό το έργο όχι μόνο θα υποστηρίξει την εκ νέου εκβιομηχάνιση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα παρέχει επίσης μια στρατηγική ικανότητα για την προστασία της εθνικής ασφάλειας της Αμερικής και των συμμάχων της».

Η SoftBank θα έχει την οικονομική ευθύνη για το Stargate και η OpenAI θα έχει τη λειτουργική ευθύνη. Ένας τέταρτος εταίρος, η MGX, συνεισφέρει επίσης στη χρηματοδότηση. Ο Son της Softbank θα είναι ο πρόεδρος της Stargate, δήλωσε η OpenAI .

Οι νέοι πρόεδροι και οι εκλεγμένοι πρόεδροι έχουν συχνά κάνει κοινές ανακοινώσεις με εταιρείες σχετικά με τεράστιες επενδύσεις στις ΗΠΑ για την προώθηση μιας υποτιθέμενης αναγέννησης της αμερικανικής βιομηχανίας. Αλλά δεν είναι πάντα επιτυχημένες.

Ο Τραμπ το 2017 ανακοίνωσε με τη Foxconn ένα τεράστιο εργοστάσιο ηλεκτρονικών ειδών 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ουισκόνσιν που αναμενόταν να δημιουργήσει 13.000 θέσεις εργασίας. Αλλά η εταιρεία τελικά εγκατέλειψε τα περισσότερα από τα σχέδιά της για την εγκατάσταση και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που επρόκειτο να κατασκευάσει. Η εταιρεία το 2021 είπε ότι θα επένδυε μόλις 672 εκατομμύρια δολάρια σε μια αναθεωρημένη συμφωνία που θα δημιουργούσε λιγότερες από 1.500 θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, η Foxconn είπε ότι επένδυσε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην πολιτεία και εξακολουθεί να έχει μια σημαντική τοποθεσία παραγωγής για διακομιστές δεδομένων με περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους. Ωστόσο, η εγκατάσταση που ανακοίνωσε ο Τραμπ έχει γίνει ένας κόμβος δεδομένων της Microsoft που στοχεύει να εκπαιδεύσει υπαλλήλους και κατασκευαστές για το πώς να χρησιμοποιούν καλύτερα την τεχνητή νοημοσύνη.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ ανάμεσα στα δεκάδες εκτελεστικά διατάγματα που υπεγραψε κατά την ορκωμοσία του τη Δευτέρα, προωθώντας τους στόχους της κυβέρνησής του, ανέστρεψε επίσης ένα εκτελεστικό διάταγμα που ψηφίστηκε από τον πρώην Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν το 2023, το οποίο είχε ως στόχο να παρακολουθεί και να ρυθμίζει τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

