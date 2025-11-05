Η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εξελέγη η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της Βιρτζίνια

Η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εξελέγη χθες Τρίτη κυβερνήτης στην πολιτεία Βιρτζίνια, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των NBC News, CNN και CBS News, σε διαδικασία που χαρακτηριζόταν βαρόμετρο έπειτα από εννιά μήνες διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Πρώην πράκτορας της CIA, 46 ετών, η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ θεωρείτο φαβορί της κούρσας στις δημοτικές εκλογές.

Θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα σε αυτή την πολιτεία των ανατολικών ΗΠΑ, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια το κατείχε ο ρεπουμπλικάνος Γκλεν Γιάνγκιν· είναι αξιοσημείωτο πως ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε κέρδισε στην πολιτεία αυτή σε προεδρικές εκλογές.

Πηγή: skai.gr

