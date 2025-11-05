Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ταυτοποιήθηκε λείψανο που τους παραδόθηκε από τη Χαμάς χθες Τρίτη και ανήκει στον ισραηλινοαμερικανό στρατιωτικό Ιτάι Τσεν, ο οποίος είχε απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης από το ισραηλινό εθνικό ινστιτούτο ιατροδικαστικής, ο στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου που έπεσε σε μάχη, του λοχία Ιτάι Τσεν, ότι ο συγγενής της επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκε», ανέφερε μέσω X το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

IDF representatives informed the family of fallen hostage Armored Corps Staff-Sgt. Itay Chen, of blessed memory, that their loved one has been returned to Israel and that his identification has been completed. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 4, 2025

