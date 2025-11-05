Λογαριασμός
Ταυτοποιήθηκε σορός που παραδόθηκε στο Ισραήλ από τη Χαμάς - Ανήκει σε υπαξιωματικό που κρατείτο όμηρος

Ο στρατός ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου που έπεσε σε μάχη, του λοχία Ιτάι Τσεν, ότι ο συγγενής της επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκε

Χαμάς

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ταυτοποιήθηκε λείψανο που τους παραδόθηκε από τη Χαμάς χθες Τρίτη και ανήκει στον ισραηλινοαμερικανό στρατιωτικό Ιτάι Τσεν, ο οποίος είχε απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης από το ισραηλινό εθνικό ινστιτούτο ιατροδικαστικής, ο στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου που έπεσε σε μάχη, του λοχία Ιτάι Τσεν, ότι ο συγγενής της επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκε», ανέφερε μέσω X το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

