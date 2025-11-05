Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν ομάδα του FBI για να βοηθήσει να συλληφθούν ηγέτες της συμμορίας Barrio 18, η απόδραση των οποίων από φυλακή τον περασμένο πυροδότησε κρίση ασφαλείας στο κράτος της κεντρικής Αμερικής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν τη 12η Οκτωβρίου την απόδραση 20 μελών της Barrio 18, οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από την Ουάσιγκτον και πλέον και από τη Γουατεμάλα, από τη φυλακή Fraijanes II, κοντά στην πρωτεύουσα, χωρίς να διευκρινίσουν πότε ακριβώς έγινε.

Έκτοτε μόλις τέσσερις από τους δραπέτες συνελήφθησαν. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την απόδραση.

Εξαιτίας του γεγονότος, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο απέπεμψε τον υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησής του Φρανσίσκο Χιμένες και τον αντικατέστησε με τον Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια του FBI στην καταδίωξη των φυγάδων.

Ο κ. Βιγιέδα διευκρίνισε στον Τύπο χθες ότι η «Joint Task Force Vulcan» της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας θα συμμετάσχει στην επιχείρηση. Η ειδική επιχειρησιακή ομάδα αυτή, που είχε δημιουργηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, έχει σκοπό την εξάρθρωση λατινοαμερικάνικων συμμοριών. Αρχικά είχε κυρίως στο στόχαστρο τη Mara Salvatrucha (ή MS-13).

Η εισαγγελία της Γουατεμάλας ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να αρθεί η ασυλία του προέδρου Αρέβαλο προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα σε βάρος του για «παράλειψη καθήκοντος» εξαιτίας της απόδρασης.

Πηγή: skai.gr

