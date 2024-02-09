Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι στη διάρκεια της νύχτας εξουδετέρωσε 19 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε τέσσερις διαφορετικές περιφέρειες και πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

«Απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση με 19 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον τοποθεσιών στο ρωσικό έδαφος εμποδίσθηκε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις περιφέρειες του Κουρσκ (2), του Μπριάνσκ (5), του Ορέλ (4), του Κρασνοντάρ (2) και πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα (6)», διευκρίνισε.

Στην περιφέρεια του Ορέλ (περίπου 300 χλμ. νοτιοδυτικά της Μόσχας), η επίθεση είχε στόχο χώρους ενεργειακών υποδομών και δεν προκάλεσε θύματα, έγραψε στην πλατφόρμα Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Κλίτσκοφ.

Στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ (νότια), πυρκαγιά εκδηλώθηκε τη νύκτα στο διυλιστήριο πετρελαίου στο Ίλσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών υπηρεσιών διάσωσης, οι οποίες δεν συνέδεσαν πάντως το επεισόδιο αυτό με την επίθεση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το εν λόγω διυλιστήριο είχε ήδη στοχοποιηθεί πέρυσι από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από την αρχή της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, το Φεβρουάριο 2022, το ρωσικό έδαφος γίνεται τακτικά στόχος πληγμάτων και επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη οι οποίες αποδίδονται στο Κίεβο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού επιθεώρησε θέση διοίκησης των ρωσικών δυνάμεων που συμμετέχουν στην επιχείρηση στην Ουκρανία.

Υψηλόβαθμοι αξιωματικού του παρέδωσαν εκθέσεις για την κατάσταση στο μέτωπο και ο ίδιος ευχαρίστησε τους στρατιώτες για «επιτυχημένες επιθετικές ενέργειες στους περισσότερους από τους άξονες και την κατάληψη περισσότερο πλεονεκτικών θέσεων», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, στην οποία δεν διευκρινίζεται η ημερομηνία αυτής της επιθεώρησης που πραγματοποίησε ο Σοϊγκού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

