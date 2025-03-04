Η Αραβική Σύνοδος Κορυφής στο Κάιρο υιοθέτησε το αιγυπτιακό σχέδιο για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το κόστους του αιγυπτιακού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας ανέρχεται στα 53 δισ. δολάρια, σύμφωνα με αντίγραφο του εγγράφου που είδε το Reuters.

Την Κυριακή, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι δήλωσε ότι το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας που θα διασφαλίζει ότι οι Παλαιστίνιοι θα παραμείνουν στα εδάφη τους, έχει καταρτιστεί και θα παρουσιαστεί στην έκτακτη αραβική διάσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα. Το σχέδιο 112 σελίδων περιλαμβάνει χάρτες που δείχνουν πώς θα γίνει η ανάπλαση της Γάζας και δεκάδες έγχρωμες εικόνες οικιστικής ανάπτυξης, κήπων και κοινοτικών κέντρων που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης. Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα εμπορικό λιμάνι, ένα τεχνολογικό κέντρο και παραθαλάσσια ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Αραβική Σύνοδος Κορυφής καλεί τη διεθνή κοινότητα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παράσχουν γρήγορα στήριξη στο αιγυπτιακό σχέδιο. Ακόμη, χαιρετίζει τη διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Γάζας που θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο τον Μάρτιο.

Το αιγυπτιακό σχέδιο αναφέρει ότι η συνολική ανοικοδόμηση αναμένεται να διαρκέσει 5 χρόνια.

Ακόμη, το αιγυπτιακό σχέδιο αναφέρει η αρχική ανοικοδόμηση θα διαρκέσει 6 μήνες και θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση ερειπίων και την κατασκευή προσωρινών κατοικιών.

Η πρώτη φάση, σύμφωνα με το σχέδιο, θα διαρκέσει δύο χρόνια, θα καλύψει την κατασκευή 200.000 κατοικιών και θα κοστίσει 20 δισ. δολάρια.

Οι Άραβες ηγέτες καλούν σε εκλογές σε όλες τις παλαιστινιακές περιοχές σε ένα χρόνο, αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την πραγματοποίησή τους.

Η δεύτερη φάση, που θα διαρκέσει δυόμιση χρόνια, θα περιλαμβάνει την κατασκευή περαιτέρω 200.000 κατοικιών και το αεροδρόμιο της Γάζας. Το κόστος της 2ης φάσης ανέρχεται σε 30 δισ. δολάρια.

Σημειώνεται επίσης ότι η Αραβική Σύνοδος Κορυφής υποστηρίζει την απόφαση των Παλαιστινίων να συγκροτήσουν διοικητική επιτροπή για τις υποθέσεις της Γάζας, αποτελούμενη από αρμόδιους ανθρώπους για μια μεταβατική περίοδο.

