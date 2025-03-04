«Θα συνεχίσουμε τη διπλωματική συνεργασία με τις ΗΠΑ μέσω όλων των διαθέσιμων διαύλων επικοινωνίας» υποστήριξε σήμερα, Τρίτη ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντενίς Σμιγκάλ μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για παύση όλης της τρέχουσας αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο Σμιγκάλ υποστήριξε ότι η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ είναι βασική και βοηθά στο να σωθούν χιλιάδες ζωές. Πρόσθεσε επίσης ότι το Κίεβο θα κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ όπως ήταν σε προηγούμενα επίπεδα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία εργάζεται ώστε να προσελκύσει χρηματοδοτήσεις για εσωτερική παραγωγή όπλων, η οποία καλύπτει το 30% των τρεχουσών αναγκών αυτή τη στιγμή.

Τόνισε δε ότι ο ουκρανικός στρατός διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, παρά τη διακοπή βοήθειας, ώστε να συνεχίσει να μάχεται στην πρώτη γραμμή και πως έχει επαρκή κεφάλαια και ρευστότητα ώστε να επιβιώσει στις τρέχουσες συνθήκες φέτος.

Ωστόσο, ο Σμιγκάλ δήλωσε ότι υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με τα συστήματα αεράμυνας Patriot σχετικά με τις επισκευές, τη συντήρηση και τις προμήθειες πυρομαχικών αφού είναι το μόνο ικανό σύστημα για να απωθήσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σχετικά με την συμφωνία για τα ορυκτά ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας επανέλαβε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να υπογράψει μια συμφωνία για τα ορυκτά.

Τέλος, ο Σμιγκάλ ευχαρίστησε τόσο την Αμερική για τα τρία χρόνια συνεχούς υποστήριξης όσο και την Ευρώπη χαρακτηρίζοντας τα όσα ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για την πρόσθετη αμυντική χρηματοδότηση ως «ένα σημαντικό πρώτο βήμα».

Πηγή: skai.gr

