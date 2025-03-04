Δεν υπάρχει «συμφωνία για τη δεύτερη φάση» της εκεχειρίας δήλωσε σήμερα ο ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ, ενώ στο Κάιρο διεξάγεται έκτακτη αραβική σύνοδος για να εξεταστεί σχέδιο για το μέλλον της Γάζας - εναλλακτικό σ’ αυτό του Τραμπ για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» - εν μέσω πελώριου χάσματος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη συνέχεια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Ισραήλ απαιτεί την «πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» για να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας.

«Ζητούμε την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Έξω η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ. Και δώστε μας πίσω τους ομήρους μας. Εάν το δεχθούν αυτό, μπορούμε να εφαρμόσουμε αύριο» τη δεύτερη φάση», πρόσθεσε ο Σάαρ.

Η αντίδραση της Χαμάς

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι «κόκκινη γραμμή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σαμί Αμπού Ζούχρι, ένας εκ των ηγετικών στελεχών της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, αντιδρώντας στις δηλώσεις του ισραηλινού ΥΠΕΞ

«Κάθε συζήτηση για τα όπλα της αντίστασης (στο Ισραήλ) είναι ανοησία. Τα όπλα της αντίστασης είναι μια κόκκινη γραμμή για τη Χαμάς και όλες τις οργανώσεις της αντίστασης», δήλωσε ο Αμπού Ζούχρι. «Είναι ένα μη διαπραγματεύσιμο θέμα», και «κάθε συζήτηση για την απέλαση των μαχητών της αντίστασης ή του λαού μας απορρίπτεται» εκ των προτέρων, δήλωσε ο ίδιος.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε χθες Δευτέρα τη Χαμάς με συνέπειες που «δεν μπορεί να φανταστεί» αν δεν απελευθερώσει τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023, 58 πιστεύεται πως παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς, από τη δική της πλευρά, κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ισραήλ πως έχει βαλθεί να οδηγήσει σε «κατάρρευση» την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Τεράστιο χάσμα Ισραήλ - Χαμάς για την εκεχειρία

Η ισραηλινή κυβέρνηση τάσσεται υπέρ αμερικανικής «συμβιβαστικής» πρότασης που προβλέπει επέκταση της πρώτης φάσης ως τα μέσα του Απριλίου κι επιτάχυνση των απελευθερώσεων των ομήρων. Όταν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου, οι τελευταίοι όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας θα απελευθερωθούν αν υπάρξει συμφωνία για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

«Αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει σύντομα τους ομήρους, θα κλείσουν οι πόρτες της Γάζας και θ’ ανοίξουν οι πόρτες της κόλασης», πλειοδότησε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Η Χαμάς επιμένει από την άλλη στην εφαρμογή των δυο σταδίων που απομένουν βάσει της αρχικής συμφωνίας, που κλείστηκε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ.

- Η δεύτερη φάση προβλέπει, σημειώνει, «συνολική και μόνιμη κατάπαυση του πυρός» και «πλήρη απόσυρση» του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας.

- Η τρίτη φάση προβλέπει την «ανοικοδόμηση και την άρση της πολιορκίας» του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου.

Αρνούμενη να δεσμευτεί στη δεύτερη φάση, η κυβέρνηση Νετανιάχου απαιτεί η Λωρίδα της Γάζας να αποστρατιωτικοποιηθεί εντελώς και η Χαμάς να εξαλειφθεί.

Ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, κατήγγειλε την «πρόστυχη προσπάθεια αποφυγής της έναρξης διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη φάση». Αυτό που θέλει το Ισραήλ, πρόσθεσε, είναι «να καταρρεύσει η συμφωνία κι εργάζεται σκληρά για το καταφέρει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.