Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε χθες Δευτέρα τη Χαμάς με συνέπειες που «δεν μπορεί να φανταστεί» αν δεν απελευθερώσει τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, εν μέσω πελώριου χάσματος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη συνέχεια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Είναι καιρός να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας η ελευθερία να φύγουν», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στην Κνέσετ, στην ισραηλινή Βουλή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, που έχει εκφράσει την πλήρη υποστήριξή του στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ οι ΗΠΑ να πάρουν «τον έλεγχο» του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου κι ο πληθυσμός του να διωχτεί.

Σήμερα στο Κάιρο διεξάγεται έκτακτη αραβική σύνοδος για να εξεταστεί σχέδιο για το μέλλον της Γάζας, εναλλακτικό σ’ αυτό του αμερικανού προέδρου, που προκάλεσε κατακραυγή σε διεθνές επίπεδο.

«Λέω στη Χαμάς: αν δεν απελευθερώσετε τους ομήρους μας, θα υπάρξουν συνέπειες που δεν μπορείτε ούτε να τις φανταστείτε», απείλησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, τον οποίο προπηλάκισαν συγγενείς ομήρων, κατά τη διάρκεια επεισοδιακής συνεδρίασης του κοινοβουλίου.

Η Χαμάς, από τη δική της πλευρά, κατηγόρησε την κυβέρνηση του Ισραήλ πως έχει βαλθεί να οδηγήσει σε «κατάρρευση» την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα 58 πιστεύεται πως παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Αφού τυπικά ολοκληρώθηκε το Σάββατο η πρώτη φάση της συμφωνία ανακωχής, το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Πρώτη άμεση συνέπεια: από την Κυριακή, το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι 2,4 εκατ. κάτοικοι υπό πολιορκία είναι αντιμέτωποι με μείζονα ανθρωπιστική κρίση.

Η ισραηλινή κυβέρνηση τάσσεται υπέρ αμερικανικής «συμβιβαστικής» πρότασης που προβλέπει επέκταση της πρώτης φάσης ως τα μέσα του Απριλίου κι επιτάχυνση των απελευθερώσεων των ομήρων. Όταν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου, οι τελευταίοι όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας θα απελευθερωθούν αν υπάρξει συμφωνία για «μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

«Αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει σύντομα τους ομήρους, θα κλείσουν οι πόρτες της Γάζας και θ’ ανοίξουν οι πόρτες της κόλασης», πλειοδότησε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Η Χαμάς επιμένει από την άλλη στην εφαρμογή των δυο σταδίων που απομένουν βάσει της αρχικής συμφωνίας, που κλείστηκε σε έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ. Η δεύτερη φάση προβλέπει, σημειώνει, «συνολική και μόνιμη κατάπαυση του πυρός» και «πλήρη απόσυρση» του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας. Η τρίτη φάση προβλέπει την «ανοικοδόμηση και την άρση της πολιορκίας» του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου.

Αρνούμενη να δεσμευτεί στη δεύτερη φάση, η κυβέρνηση Νετανιάχου απαιτεί η Λωρίδα της Γάζας να αποστρατιωτικοποιηθεί εντελώς και η Χαμάς να εξαλειφθεί.

Ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, κατήγγειλε την «πρόστυχη προσπάθεια αποφυγής της έναρξης διαπραγματεύσεων για τη δεύτερη φάση». Αυτό που θέλει το Ισραήλ, πρόσθεσε, είναι «να καταρρεύσει η συμφωνία κι εργάζεται σκληρά για το καταφέρει».

Σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, ο Νετανιάχου, εν αναμονή επίσκεψης του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, έχει καταρτίσει σχέδιο για την άσκηση «μέγιστης πίεσης» προκειμένου η Χαμάς να αναγκαστεί να υποχωρήσει, συμπεριλαμβανομένων εξαναγκαστικών εκτοπισμών κατοίκων της Γάζας, πριν από την ενδεχόμενη επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται μετά την επίθεση με μαχαίρι χθες που χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» ενέργεια από την αστυνομία κι είχε έναν νεκρό, 70 ετών, και τέσσερις τραυματίες σε σταθμό λεωφορείων στη Χάιφα, πόλη με μεικτό, ιουδαϊκό και αραβικό πληθυσμό, στο βόρειο Ισραήλ. Ο δράστης, που σκοτώθηκε, ήταν, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο, μέλος της αραβόφωνης μειονότητας των Δρούζων, που γενικά διακρίνεται για τον πατριωτισμό της στο Ισραήλ. Η Χαμάς εξήρε την «ηρωική επιχείρηση» στη Χάιφα, χωρίς να αναλάβει την ευθύνη για αυτήν.

Στη Γάζα, πυρά ισραηλινού drone στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους στη Ράφα (νότια), ενώ πυρά ελικοπτέρου τραυμάτισαν άλλους τρεις στην κοντινή Χαν Γιούνις, με φόντο πληροφορίες πως μαχητές παλαιστινιακών κινημάτων έχουν τεθεί σε συναγερμό.

Στο Ισραήλ, η κηδεία του Ιτσίκ Ελγκαράτ, ομήρου που πέθανε στην αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας, υπήρξε αφορμή για πολύ σκληρές επικρίσεις εναντίον του κ. Νετανιάχου.

«Ο εχθρός που προκάλεσε τον θάνατό σου δεν ήταν αυτός που σε απήγαγε, αλλά αυτός που σε εγκατέλειψε», πέταξε ο αδελφός του στον επικήδειο λόγο του.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει τους ομήρους που σκοτώθηκαν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 48.397 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

