Η απόφαση Καρόλου- Κέιτ να μιλήσουν δημόσια για τον καρκίνο, έδωσε θάρρος

Η απόφαση του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας Κέιτ να μιλήσουν δημόσια για τη μάχη τους με τον καρκίνο είχε σημαντικό αντίκτυπο σε συνανθρώπους τους που έχουν το ίδιο πρόβλημα υγείας, ενθαρρύνοντάς τους να μιλήσουν ανοιχτά για τις δυσκολίες αντιμετώπισης της ασθένειας, αναφέρει ένα από τα κορυφαία κέντρα υποστήριξης καρκινοπαθών στη Βρετανία.

Η είδηση ότι τόσο ο 76χρονος μονάρχης όσο και η 43χρονη Κέιτ – σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, του πρίγκιπα Ουίλιαμ – υποβάλλονταν σε θεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου στις αρχές του 2024 συγκλόνισε τη βρετανική κοινή γνώμη, ενώ παράλληλα επαγγελματίες υγείας και κέντρα υποστήριξης καρκινοπαθών επαίνεσαν την απόφαση της βασιλικής οικογένειας να δημοσιοποιήσει την περιπέτεια της υγείας τους.

Παρότι έκτοτε και οι δύο έχουν επιστρέψει στα επίσημα καθήκοντά τους, ο βασιλιάς Κάρολος εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία και οι δημόσιες υποχρεώσεις της πριγκίπισσας Κέιτ παραμένουν περιορισμένες.

Η Λόρα Λι, επικεφαλής των κέντρων Maggie’s για την υποστήριξη καρκινοπαθών, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως ήταν σπουδαία η απόφαση του βασιλιά Καρόλου και της πριγκίπισσας Κέιτ να μιλήσουν δημοσίως για την περιπέτεια της υγείας τους.

«Ο βασιλιάς, μιλώντας ως απλός άνδρας για τη θεραπεία στην οποία υποβάλλεται για τον καρκίνο, βοήθησε πολλούς άλλους να μιλήσουν για τον καρκίνο». Ανέφερε ενδεικτικά πως «πέρυσι διαπιστώσαμε αύξηση 12% των ανδρών που απευθύνθηκαν στα κέντρα Maggie’s, λόγω του ότι ο βασιλιάς δημοσιοποίησε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο».

Αναφερόμενη στην πριγκίπισσα Κέιτ, είπε ότι έδειξε «γενναίο πρόσωπο» κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, παρομοιάζοντας μάλιστα την εμπειρία της με «τρενάκι του λούνα παρκ».

«Ένιωσα ακριβώς το ίδιο με εκείνη», είπε η 56χρονη Τρέισι Μπράντσο, η οποία παρακολουθείται μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας της για καρκίνο της ουροδόχου κύστης το 2021, μιλώντας σε δημοσιογράφο του Reuters κατά την επίσκεψή της σε κέντρο Maggie’s στο δυτικό Λονδίνο. «Είναι ο απόηχος… όταν τα ραντεβού αρχίζουν να αραιώνουν και δεν βλέπεις εκείνη την υπέροχη νοσηλεύτρια που έχεις λατρέψει ή δεν έχεις πλέον τακτικές επισκέψεις…», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

