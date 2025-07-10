Ιταλία για Ουκρανία: Οχι εταιρείες που συνδέονται με Ρωσία στην ανοικοδόμηση

Η Ιταλία δήλωσε σήμερα ότι όλες οι εταιρείες που βοήθησαν τη Ρωσία να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία με το να αναπτύσσουν επιχειρηματικές σχέσεις μαζί της, θα πρέπει να αποκλεισθούν από τα οφέλη που θα υπάρξουν από την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι συμμετέχοντες σε διάσκεψη που πραγματοποιείται στη Ρώμη για την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας, είχαν υποσχεθεί περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσουν την εμπόλεμη χώρα.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε με την Ουκρανία για να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις που συνέβαλαν στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής μηχανής δε θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση», δήλωσε η Μελόνι κατά τη διάρκεια ομιλίας της στη διάσκεψη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει μια σειρά κυρώσεων για να πλήξει τη Μόσχα από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, στοχεύοντας τα ενεργειακά της έσοδα, τις τράπεζες και τη στρατιωτική βιομηχανία της.

Σε ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι ο υπουργός Οικονομίας Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι συζήτησε το θέμα της απαγόρευσης εταιρειών με δεσμούς με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης με τον Ουκρανό ομόλογό του Σέρχιι Μαρτσένκο.

Οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Ιταλίας, Intesa San Paolo και UniCredit, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, αν και έχουν μειώσει την έκθεσή τους στη χώρα.

Η κυβέρνηση της Μελόνι έδωσε στην UniCredit εννέα μήνες προθεσμία για να σταματήσει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την εκκαθάριση της προτεινόμενης προσφοράς εξαγοράς της μικρότερης ανταγωνίστριας Banco BPM.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

