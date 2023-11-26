Δεξαμενόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων κατελήφθη στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης

Ένα δεξαμενόπλοιο, που ανήκει σε μια εταιρεία που συνδέεται με το Ισραήλ, κατελήφθη στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ανέφερε η εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Ambrey, στο τελευταίο παρόμοιο περιστατικό σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή τις τελευταίες μέρες.

A tanker linked to an Israel-affiliated company has been boarded off the coast of Yemen, maritime security firm Ambrey said on Sunday, following a series of incidents on the same shipping route ➡️ https://t.co/OVtlPBcfoc pic.twitter.com/4nXFYUsRsj November 26, 2023

«Το συμβάν πιθανότατα συνδέεται με κρατικούς παράγοντες», τόνισε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι το πλοίο, το οποίο ανήκει σε εταιρεία που συνδέεται με το Ισραήλ και έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε δεχθεί απειλές από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις είναι ενήμερες για το περιστατικό, πρόσθεσε η Ambrey, χωρίς να διευκρινίσει αν αμερικανικές δυνάμεις επιχειρούν για να βοηθήσουν το πλοίο που ονομάζεται "Central Park".

Την Παρασκευή ένα φορτηγό πλοίο που ανήκει σε Ισραηλινό επιχειρηματία δέχθηκε επίθεση από ιρανικής κατασκευής drone στον Ινδικό Ωεκανό, ενώ την περασμένη Κυριακή οι Χούθι συνέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο ισραηλινών συμφερόντων στη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι, που στηρίζονται από το Ιράν, έχουν απειλήσει ότι θα εξαπολύουν επιθέσεις σε ισραηλινά ή συμμαχικά με το Ισραήλ πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ως αντίποινα για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αντάρτες έχουν εκτοξεύσει drones και πυραύλους προς το ισραηλινό έδαφος. Πολλούς από αυτούς έχουν αναχαιτιστεί από ισραηλινά συστήματα αεροπορικής άμυνας ή από αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Η κατάληψη του πλοίου Central Park συνέβη στα ανοιχτά του λιμανιού της πόλης Άντεν της Υεμένης. Ένα εμπορικό πλοίο στην περιοχή ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο «πλησίασαν οκτώ άτομα, φορώντας στρατιωτικές στολές, οι οποίο επέβαιναν σε δύο σκάφη», σύμφωνα με την Ambrey.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

