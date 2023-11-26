Το Ισραήλ λέει ότι η Χαμάς εμποδίζει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, δημοσιεύοντας εικόνα από σημείου ελέγχου, που όπως λέει, έχει στήσει η ένοπλη παλαιστινιακή ομάδα.

This is what happened about an hour ago on the road leading to the northern Gaza Strip:

A Hamas checkpoint blocked the trucks delivering humanitarian aid to the residents of northern Gaza.

To Hamas, residents of Gaza are their last priority pic.twitter.com/S5Q4omFSL6 November 26, 2023

«Αυτό συνέβη πριν από περίπου μία ώρα στο δρόμο που οδηγεί στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», γράφει ο Συντονιστής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (COGAT) σε μια ανάρτηση στο X.

«Ένα σημείο ελέγχου της Χαμάς μπλόκαρε τα φορτηγά που παρέδιδαν ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της βόρειας Γάζας», λέει η COGAT. «Για τη Χαμάς, οι κάτοικοι της Γάζας είναι η τελευταία τους προτεραιότητα», αναφέρει στην ανάρτησή της η COGAT.

Νωρίτερα, η COGAT ανακοίνωσε ότι 200 φορτηγά βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα, με κάποια να προορίζονται για το βόρειο τμήμα του θύλακα.

Η βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και ιατρικών προμηθειών, εισέρχεται στη Λωρίδα ως μέρος της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Χθες το βράδυ, η απελευθέρωση της δεύτερης ομάδας ομήρων καθυστέρησε εν μέσω ισχυρισμών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς ότι καθυστερούσε την απελευθέρωση έως ότου το Ισραήλ «τηρήσει τους όρους της συμφωνίας σχετικά με την είσοδο φορτηγών

Πηγή: skai.gr

