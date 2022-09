 Η άγνωστη φωτογραφία και το αντίο της βασιλικής οικογένειας στην Ελισάβετ

Στην τελευταία της κατοικία – στον βασιλικό οικογειακό τάφο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ – αναπαύεται από χθες η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ της Βρετανίας.

Λίγη ώρα μετά την ταφή της – η οποία έγινε σε μια ιδιωτική τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρουσία μόνο μελών της βασιλικής οικογένειας – ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας ανάρτησε μία άγνωστη φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ με τα ρούχα της εξοχής, να κάνει πεζοπορία σε έναν από τους αγαπημένους της λόφους, πιθανότατα στην Σκωτία.

«Μακάρι οι Άγγελοι να σε συνοδεύουν στην τελευταία σου κατοικία – Εις μνήμην της Μεγαλειότητάς της της Βασίλισσας, 1926-2022 », είναι το μήνυμα που συνοδεύει τη φωτογραφία



‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’



In loving memory of Her Majesty The Queen.



