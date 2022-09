Ο «ψηλός Πολ»: Ο καλύτερος φίλος και έμπιστος της βασίλισσας Ελισάβετ επί 44 χρόνια 

Δυο ψηλές φιγούρες συνόδευαν την σορό της βασίλισσας Ελισάβετ στη νεκρική πομπή. Ο ένας ήταν ο Πολ Γαουάιμπριου, ο πιο αφοσιωμένος και μακροβιότερος ακόλουθος της βασίλισσας.

Δυο ψηλόλιγνες αντρικές φιγούρες συνόδευαν την σορό της βασίλισσας Ελισάβετ στη νεκρική πομπή, προπορευόμενοι του κιλλίβαντα που μετέφερε το φέρετρο στους δρόμους του Λονδίνου. Ο ένας, ο νεότερος άνδρας με τα γυαλιά στα αριστερά, ήταν ο προσωπικός γραμματέας της από το 2018 και πρώην ιδιαίτερος του πρίγκιπα Φίλιππου, Μάθιου ΜακΓκι.

Ο δεύτερος άνδρας, ο ηλικιωμένος με τα πολλά παράσημα που συνόδευσε την σορό και στο Κάστρο του Ουίνδσορ, ήταν ο Πολ Γαουάιμπριου, ο πιο αφοσιωμένος και μακροβιότερος ακόλουθος της βασίλισσας, ή αλλιώς ο «ψηλός Πολ» όπως είναι γνωστός στους ανθρώπους του παλατιού και στην βασιλική οικογένεια.



The man walking in front of the carriage taking Queen Elizabeth II's coffin is “Tall Paul” or Paul Whybrew, page of the backstairs, who has served for more than 40 years and has been described as her favourite courtier.



Αρχικά πιστός υπηρέτης και συνέχεια φίλος και συντροφιά της βασίλισσας μέχρι το τέλος, ο Ψηλός Πολ είχε την τιμητική θέση μπροστά από το φέρετρό της – μάλιστα ήταν ένας από τους τρεις μόνο άνδρες του οικιακού προσωπικού της Αυτού Μεγαλειότητας που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην πομπή αλλά η τοποθέτησή του στη μέση του πλήθους υπογράμμιζε τη μοναδική του θέση στη ζωή της Βασίλισσας.

Ποιος είναι ο Paul Whybrew

Με ύψος 1,93, εξ’ ού και το παρατσούκλι του, ο Πολ μπήκε στην υπηρεσία της βασίλισσας από 19 ετών. Πέρασε από διάφορες θέσεις, αλλά γρήγορα κέρδισε την εκτίμηση και την φιλία της βασίλισσας και έμεινε στην υπηρεσία της 44 χρόνια – μάλιστα δεν έκανε ποτέ δική του οικογένεια και παρασημοφορήθηκε για τη μακρά και πιστή υπηρεσία του.

Ο Πολ ήταν πάντα δίπλα στην βασίλισσα στα καλά και τα κακά – από το να τις δίνει τις δυσάρεστες ειδήσεις για τα σκάνδαλα, να της περνά τα προσωπικά τηλεφωνήματα αλλά και να παρακολουθούν μαζί για ώρες αθλήματα στο Μπαλμόραλ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι δυο τους «είχαν, μάλιστα, μεταξύ τους τέτοια σχέση που η βασίλισσα του έλεγε πικάντικα αστεία».

Το 2006, όταν έγινε 80 ετών, η βασίλισσα πλήρωσε προσωπικά για την ανακαίνιση του διαμερίσματός του στο Ουίνδσορ, αφού του ζήτησε να μετακομίσει πιο κοντά για να κάνουν παρέα.

Μάλιστα, ο Πολ απεικονίστηκε να συνοδεύει τη βασίλισσα και τον Ντάνιελ Κρεγκ στο βιντεάκι – κωμωδία για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.

Ο Πολ συνόδευε την σορό τη βασίλισσας σοβαρός, με σφιγμένες τις γροθιές του και κοιτάζοντας μόνο μπροστά, εκτελώντας άψογα το πιο θλιβερό και βαρύ καθήκαν του όλα αυτά τα χρόνια. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «υποκλίθηκαν» στην παρουσία του.

