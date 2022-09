Ο Ερντογάν αποκαλύπτει τα σχέδια Πούτιν για την Ουκρανία: «Θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος το συντομότερο» Κόσμος 16:13, 20.09.2022 facebook

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο PBS ο Τούρκος πρόεδρος προανήγγειλε πως θα υπάρξει σύντομα ένα «σημαντικό βήμα» και πως θα γίνει ανταλλαγή 200 ​​«ομήρων» μεταξύ των δύο πλευρών