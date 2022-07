H Toυρκία βγάζει το γεωτρύπανο Abdulhamid Han στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου

Η Τουρκία ανακοίνωσε πως βγάζει στη Μεσόγειο το γεωτρύπανο «Abdulhamid Han».

Την είδηση μετέδωσε το Anadolu, επικαλούμενο δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας.

Το «Abdulhamid Han» θα αποπλεύσει από το λιμάνι της Μερσίνης.

#URGENT Türkiye's Abdulhamid Han drill ship to start mission in Mediterranean, will leave Mersin port on Aug. 9, says energy minister