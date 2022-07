Βρετανία: Επεισοδιακή τηλεμαχία Τρας, Σούνακ - Κατέρρευσε η παρουσιάστρια

Τη στιγμή του περιστατικού η κάμερα ήταν στραμμένη στη Λιζ Τρας η οποία βλέποντας την εκτός πλάνου δημοσιογράφο να καταρρέει, σοκαρισμένη έβαλε τα χέρια στο πρόσωπο φωνάζοντας «ω Θεέ μου!»

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πριν ολοκληρωθεί διακόπηκε το νεότερο τηλεοπτικό debate μεταξύ των διεκδικητών της πρωθυπουργίας στη Βρετανία λόγω λιποθυμίας της δημοσιογράφου Κέιτ ΜακΚαν πουν συντόνιζε τη βραδιά.

Τη στιγμή του περιστατικού η κάμερα ήταν στραμμένη στη Λιζ Τρας η οποία βλέποντας την εκτός πλάνου δημοσιογράφο να καταρρέει, σοκαρισμένη έβαλε τα χέρια στο πρόσωπο φωνάζοντας «ω Θεέ μου!». Παράλληλα ακούστηκε ο κρότος της πτώσης της κ. ΜακΚαν στο δάπεδο.

UPDATE: Host Kate McCann fainted and collapsed during debate for UK’s next prime minister - BBC https://t.co/85s3DSSXnE — BNO News (@BNONews) July 26, 2022

Shock in the “Spin Room” at the Sun Tory Leadership debate as the programme is taken off air due to an incident in the studio. pic.twitter.com/QJuBemGQP5 — Richard Gaisford (@richardgaisford) July 26, 2022

Kate McCann fainted on air tonight and although she is fine, the medical advice was that we shouldn't continue with the debate. We apologise to our viewers and listeners. — TalkTV (@TalkTV) July 26, 2022

Οι υπεύθυνοι του Talk TV, που φιλοξενούσε την τηλεμαχία μαζί με την εφημερίδα Sun, ανακοίνωσε λίγο μετά πως η πολιτική αρχισυντάκτρια του καναλιού είναι καλά στην υγεία της, αλλά οι γιατροί συνέστησαν την οριστική διακοπή του debate.

Ο πολιτικός αρχισυντάκτης της Sun Χάρι Κόουλ που επρόκειτο να είναι συμπαρουσιαστές της Κέιτ ΜακΚαν είχε υποχρεωθεί σε απουσία λόγω θετικού τεστ για Covid.

Μετά από τη διακοπή του προγράμματος η κα Τρας και ο αντίπαλός της Ρίσι Σούνακ συνομίλησαν για λίγο χωρίς κάμερες με τους αναγνώστες της Sun που απάρτιζαν το ζωντανό ακροατήριο στο στούντιο.

Νωρίτερα, οι δύο επίδοξοι διάδοχοι του Μπόρις Τζόνσον είχαν ξαναδιασταυρώσει τα ξίφη τους κυρίως γύρω από τη φορολογική πολιτική, αν και σε ηπιότερους τόνους σε σχέση με το debate του BBC τη νύχτα της Δευτέρας.

Η νυν Υπουργός Εξωτερικών θέλει άμεση περικοπή φόρων για να τονωθεί η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, ενώ ο μέχρι πρότινος Υπουργός Οικονομικών λέει ότι πρέπει πρώτα να ελεγχθεί ο πληθωρισμός.

Πρόλαβαν επίσης να απαντήσουν σε ερωτήσεις για την κακή κατάσταση του εθνικού συστήματος υγείας NHS, για τις θέσεις τους όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας και για τη στάση τους έναντι του Πούτιν.

