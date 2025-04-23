Κωνσταντινούπολη- Σεισμός 6,2 Ρίχτερ: Άνδρας πήδηξε από μπαλκόνι για να σωθεί

Ανατριχίλα προκαλεί το βίντεο που κάνει το γύρο το διαδικτύου και αποτυπώνει άνδρα να προσγειώνεται σε οροφή αυτοκινήτου, έχοντας πηδήξει από μπαλκόνι, στο πανικό του για να σωθεί αφού τα 6,2 Ρίχτερ χτύπησαν την Κωνσταντινούπολη.

Ο άνδρας φαίνεται εν συνεχεία να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο στο οποίο και έχει πέσει, όχι εμφανώς τραυματισμένος αλλά κουτσαίνοντας και τρεκλίζοντας.

Περισσότεροι από 100 τραυματίες

Τουλάχιστον 151 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν πήδηξαν από ψηλά σημεία λόγω του πανικού που προκλήθηκε από τους σεισμούς, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, αναφέρεται επίσης ότι δεν υπάρχουν θύματα και κανένα κτήριο κατοικιών δεν έχει καταρρεύσει. Ωστόσο κατέρρευσε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Φατίχ στην Κωνσταντινούπολη.

Οι παροχές ενέργειας και φυσικού αερίου, οι υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής.

Ξύπνησαν μνήμες και φόβοι

Ο ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών που ταρακούνησε σήμερα νωρίς το μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη, μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν συγκλονίσει την τουρκική μητρόπολη τα τελευταία χρόνια, προκάλεσε πανικό σε κατοίκους, ξυπνώντας μνήμες και φόβους.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:49 ήταν στα ανοικτά των ακτών του Σηλυβρίου, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν η υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της Τουρκίας (AFAD) και ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Το εστιακό βάθος ήταν 6,92 χλμ, σύμφωνα με την AFAD. Παρόμοια ήταν και η μέτρηση του Γερμανικού Ερευνητικού Κέντρου Γεωεπιστημών (GFZ), που είπε ότι ο σεισμός ήταν 6,2 βαθμών με εστιακό βάθος 10 χλμ. Εκτός από τον κύριο σεισμό, η AFAD είπε ότι κατέγραψε άλλες τρεις δονήσεις μεγέθους 3,9 έως 4,9 βαθμών στην ίδια περιοχή.

Μήνυμα Ερντογάν

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις» και ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου τόνισε ότι οι αρχικές επιθεωρήσεις δεν έδειξαν ζημιές ή προβλήματα σε αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους.

«Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είναι σε επιφυλακή. Κανένα κτήριο δεν έχει καταρρεύσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε σε αυτό το στάδιο. Συνεχίζουμε τις έρευνες», ανακοίνωσε το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης, καλώντας τους πολίτες «να μείνουν μακριά από κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές». Ο δήμος τόνισε επίσης ότι παρακολουθεί την κατάσταση, διευκρινίζοντας ότι «δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές μέχρι στιγμής».

Τουλάχιστον δύο δονήσεις, με διαφορά κλάσματος του δευτερολέπτου, έγιναν έντονα αισθητές σε όλες τις συνοικίες της πόλης των 16 εκατομμυρίων κατοίκων, καθώς η χώρα έχει επίσημη αργία σήμερα.

Χιλιάδες στους δρόμους

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο τηλεοπτικός σταθμός TGRT μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε αφού πήδηξε από ένα μπαλκόνι την ώρα του σεισμού.

Στο κέντρο της πόλης, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πάρκα και άλλοι κάθισαν στα κατώφλια των σπιτιών τους, καθώς οι μετασεισμοί συνέχιζαν να γίνονται αισθητοί. Ορισμένα καταστήματα έκλεισαν μετά τον σεισμό που ταρακούνησε την ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης.

Φόβος «Μεγασεισμού»

Η Τουρκία διασχίζεται από δύο ρήγματα που έχουν προκαλέσει πολλούς φονικούς σεισμούς στο παρελθόν.

Ο σεισμός ξύπνησε μνήμες του φονικού σεισμού του 1999 κοντά στην Κωνσταντινούπολη που σκότωσε 17.000 ανθρώπους.

Η Κωνσταντινούπολη ζει με τον φόβο ενός "Μεγασεισμού" καθώς βρίσκεται 20 χλμ από το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας και ορισμένοι ειδικοί κάνουν προβλέψεις για έναν σεισμό τουλάχιστον 7 βαθμών έως το 2030, που θα προκαλούσε μερική ή ολική κατάρρευση εκατοντάδων χιλιάδων κτιρίων.

Τον Φεβρουάριο του 2023 η νοτιοανατολική Τουρκία βίωσε τον πιο καταστροφικό σεισμό της σύγχρονης ιστορίας της, που σκότωσε τουλάχιστον 53.000 ανθρώπους, ισοπεδώνοντας πόλεις, καταστρέφοντας ιστορικά μνημεία.

