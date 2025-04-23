Κίνα και η Ρωσία εξετάζουν την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στη Σελήνη

Δεν είναι Επιστημονική Φαντασία. Το Πεκίνο εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου στο φεγγάρι για να τροφοδοτεί με ηλεκτρισμό τον Διεθνή Σεληνιακό Σταθμό Έρευνας (ILRS) που σχεδιάζει με τη Ρωσία, σύμφωνα με παρουσίαση από ανώτερο Κινέζο αξιωματούχο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Η Κίνα στοχεύει να γίνει μεγάλη διαστημική δύναμη και να προσσεληνώσει αστροναύτες μέχρι το 2030, και η προγραμματισμένη αποστολή της Chang'e-8 για το 2028 θα θέσει τις βάσεις για την κατασκευή μιας μόνιμης, επανδρωμένης σεληνιακής βάσης.

Σε μια παρουσίαση στη Σαγκάη, ο αρχιμηχανικός της αποστολής του 2028 Πέι Ζαογιού έδειξε ότι η παροχή ενέργειας στη σεληνιακή βάση θα μπορούσε επίσης να εξαρτάται από ηλιακές συστοιχίες μεγάλης κλίμακας και από αγωγούς και καλώδια για θέρμανση και ηλεκτρισμό που κατασκευάζονται στην επιφάνεια της Σελήνης.

Η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos ανακοίνωσε πέρυσι ότι σχεδίαζε να κατασκευάσει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα στην επιφάνεια της Σελήνης με την Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος της Κίνας (CNSA) μέχρι το 2035 για να τροφοδοτήσει το ILRS.

Όπως σημειώνει το Reuters, η συμπερίληψη της μονάδας πυρηνικής ενέργειας στην παρουσίαση ενός Κινέζου διαστημικού αξιωματούχου σε μια διάσκεψη για αξιωματούχους από τις 17 χώρες και διεθνείς οργανισμούς που απαρτίζουν το ILRS υποδηλώνει ότι το Πεκίνο υποστηρίζει την ιδέα, αν και δεν την έχει ανακοινώσει ποτέ επίσημα.

«Ένα σημαντικό ερώτημα για το ILRS είναι η παροχή ρεύματος, και σε αυτό η Ρωσία έχει ένα φυσικό πλεονέκτημα, όταν πρόκειται για πυρηνικούς σταθμούς, ειδικά την αποστολή τους στο διάστημα, καθώς ηγείται του κόσμου, προηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε στο Reuters στο περιθώριο του συνεδρίου ο Γου Γουέιρεν, επικεφαλής σχεδιαστής του κινεζικού προγράμματος εξερεύνησης της Σελήνης.

Μετά από μικρή πρόοδο στις συνομιλίες για έναν αντιδραστήρα στο διάστημα στο παρελθόν, «ελπίζω αυτή τη φορά και οι δύο χώρες να μπορέσουν να στείλουν έναν πυρηνικό αντιδραστήρα στο φεγγάρι», τόνισε ο Γου.

Το χρονοδιάγραμμα της Κίνας για την κατασκευή ενός φυλακίου στον νότιο πόλο της Σελήνης συμπίπτει με το φιλόδοξο και προηγμένο πρόγραμμα Artemis της NASA, το οποίο στοχεύει να επαναφέρει Αμερικανούς αστροναύτες στη σεληνιακή επιφάνεια τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο Γου είπε πέρυσι ότι ένα «βασικό μοντέλο» του ILRS, με πυρήνα του τον νότιο πόλο της Σελήνης, θα κατασκευαστεί μέχρι το 2035.

Στο μέλλον, η Κίνα θα δημιουργήσει το το «Project 555», προσκαλώντας 50 χώρες, 500 διεθνή επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και 5.000 ερευνητές στο εξωτερικό να συμμετάσχουν στο ILRS.

Ερευνητές από τη Roscosmos παρουσίασαν επίσης στο συνέδριο στη Σαγκάη λεπτομέρειες σχετικά με σχέδια αναζήτησης ορυκτών και υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρήσης σεληνιακού υλικού ως καυσίμου.

Το ILRS προηγήθηκε της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, αλλά τα κίνητρα για συνεργασία μεταξύ της Roscosmos και της CNSA έχουν ενισχυθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου, σύμφωνα με Κινέζους αναλυτές.

Με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τα σεληνιακά επιτεύγματα της Κίνας, και ενώ οι κυρώσεις της Δύσης εμποδίζουν τη Roscosmos στις εισαγωγές διαστημικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, η Κίνα μπορεί τώρα να «μετριάσει την πίεση» στη Ρωσία, και να τη βοηθήσει να «επιτύχει νέα πρόοδο στις εκτοξεύσεις δορυφόρων, την εξερεύνηση της Σελήνης και τους διαστημικούς σταθμούς», τόνισε ο Λιου Γίνγκ, ερευνητής στο κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

