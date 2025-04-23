Ο 40χρονος Σουηδός δημοσιογράφος Γιοάκιμ Μέντιν, ο οποίος συνελήφθη κατά την άφιξή του στην Τουρκία στα τέλη Μαρτίου κατηγορείται για «εξύβριση του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και «εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία» και αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 12 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η εφημερίδα όπου εργάζεται ο δημοσιογράφος.

Ο Μέντιν θα δικαστεί στις 30 Απριλίου με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου», ανέφερε η εφημερίδα Dagens ETC, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της. Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία δίκης για τη δεύτερη κατηγορία.

Η δίκη θα είναι ανοιχτή στο κοινό, συνεπώς δημοσιογράφοι, οργανισμοί και μέλη της σουηδικής πρεσβείας θα μπορούν να παρευρεθούν, σύμφωνα με το Dagens ETC.

«Ακόμα και αυτά, είναι καλά νέα», είπε στην εφημερίδα ο Βεϊεσέλ Οκ, ένας από τους δικηγόρους του Μέντιν. «Γιατί τώρα θα μπορούμε να απαντήσουμε στις κατηγορίες».

Ο δημοσιογράφος συνελήφθη στις 27 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη όπου είχε μεταβεί για να καλύψει το κύμα διαδηλώσεων που ακολούθησαν τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Έκτοτε ο Μέντιν κρατείται στις φυλακές Σηλυβρίας.

Σύμφωνα με το Dagens ETC, ο Μέντιν κατηγορείται επίσης από τις τουρκικές αρχές για σχέσεις με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Κατά την ανάκρισή του από την τουρκική αστυνομία, ο δημοσιογράφος αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε διαδήλωση του PKK στη Στοκχόλμη τον Ιανουάριο του 2023, κατά την οποία διαδηλωτές φέρεται ότι είχαν υψώσει και χλεύαζαν μια μαριονέτα με τη μορφή του Ερντογάν, σύμφωνα με την MLSA, τουρκική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Μπορώ μόνο να επαναλάβω ότι είναι ένας δημοσιογράφος που άσκησε το επάγγελμά του. Ο Γιοάκιμ δεν είναι εγκληματίας, και σίγουρα δεν είναι κάποιο είδος τρομοκράτη. Νομίζω ότι ο ίδιος επιθυμεί να γίνει η δίκη, απλώς και μόνο επειδή είναι αθώος», δήλωσε ο Αντρέας Γκούσταβσον, ο διευθυντής της σουηδικής εφημερίδας σε άρθρο που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

