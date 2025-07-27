Guardian: Το Κατάρ έχει γίνει η παγκόσμια διπλωματική πρωτεύουσα

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Όταν οι ΗΠΑ έπληξαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο, ήταν ένα «εφιαλτικό σενάριο» για το Κατάρ, το οποίο απολαμβάνει καλές σχέσεις και με τις δύο χώρες.

Ωστόσο, μέσα σε 48 ώρες, χάρη στην επιδέξια δουλειά των αξιωματούχων του Κατάρ, η σύγκρουση τελείωσε, γράφει η εφημερίδα Guardian σε ένα εκτενές αφιέρωμα στο οποίο υποστηρίζει πως η μικροσκοπική αλλά υπερβολικά πλούσια αυτή χώρα έχει γίνει πλέον η διπλωματική πρωτεύουσα του κόσμου.

Σε μια «προσεκτικά χορογραφημένη» διαδικασία, το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι θα εκτόξευε πυραύλους σε μια αεροπορική βάση στο Κατάρ όπου σταθμεύουν 10.000 αμερικανοί στρατιώτες. Οι Αμερικανοί στη συνέχεια ενημέρωσαν την Ντόχα, η οποία έκλεισε τον εναέριο χώρο της, αναχαίτισε όλους τους πυραύλους εκτός από έναν και στη συνέχεια καταδίκασε την επίθεση χωρίς να αντιδράσει. Το Κατάρ ουσιαστικά επέτρεψε στο Ιράν ένα χτύπημα «για να σώσει το κύρος του», προστατεύοντας παράλληλα την Αμερική από τυχόν απώλειες. Όπως το έθεσε ένας ειδικός στη Μέση Ανατολή: για να αποτρέψει την κλιμάκωση, η Ντόχα «έβαλε πλάτη για την ομάδα».

Λίγοι άνθρωποι συνειδητοποιούν πόσο μεγάλο μέρος αυτού του είδους της διπλωματίας ενορχηστρώνει το Κατάρ, τονίζει η Guardian. Τα τελευταία χρόνια έχει φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, την επιστροφή παιδιών στην Ουκρανία από τη Ρωσία, την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και μια σύντομη εκεχειρία στη Γάζα.

Αυτή τη στιγμή χειρίζεται 10 ενεργές διαμεσολαβήσεις, συμπεριλαμβανομένης μίας μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, η οποία περιλαμβάνει συζητήσεις για ανταλλαγές κρατουμένων και απέλαση μεταναστών. Η κορυφαία ομάδα που ασχολείται με αυτές τις κρίσεις είναι αρκετά μικρή για να «χωρέσει σε ένα SUV» και διαθέτει μια εύστοχη μέθοδο χειρισμού των υποθέσεων, η οποία περιλαμβάνει λεπτή επεξεργασία και αναδιατύπωση μηνυμάτων που διαβιβάζονται μεταξύ των διαπραγματευόμενων εθνών, «αφαιρώντας το βάρος από την προκλητική γλώσσα ή τις παράλογες απαιτήσεις».

Το κράτος του Κατάρ έχει εκτονώσει τόσες πολλές καταστάσεις που τώρα υπάρχει «περισσότερη ζήτηση για τις υπηρεσίες του από όση μπορεί να χειριστεί». Και κάπως έτσι, αργά αλλά σταθερά, έχει γίνει η «διπλωματική πρωτεύουσα του κόσμου», σημειώνει η βρετανική εφημερίδα.

