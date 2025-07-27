Η Ιταλική Πολιτική Προστασία αποφάσισε την αποστολή δυο αεροσκαφών Canadair, τα οποία θα συμβάλλουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στη χώρα μας.

«Τα δυο αεροσκάφη θα αναχωρήσουν σήμερα το απόγευμα από το αεροδρόμιο του Ciampino, κοντά στην Ρώμη, με προορισμό την Ελευσίνα και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στη μάχη κατά των πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στην Αθήνα», όπως αναφέρει η Πολιτική Προστασία της Ιταλίας.

Πηγή: skai.gr

