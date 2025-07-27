Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, θα συναντήσει τη Δευτέρα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του δεύτερου στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, με την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για εκεχειρία στη Γάζα να αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών.

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω εντεινόμενης ανησυχίας για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, με τη Ντάουνινγκ Στριτ να κάνει λόγο για «απερίγραπτα δεινά και πείνα», και ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να συμμετάσχει σε ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος και στην απομάκρυνση παιδιών από την περιοχή.

Σύμφωνα με τους Times, ο Στάρμερ αναμένεται να ζητήσει προσωπικά από τον Αμερικανό πρόεδρο να αναβιώσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες, μετά την αποχώρηση των διαπραγματευτικών ομάδων των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το Κατάρ. Ο Τραμπ, ο οποίος επαίνεσε τον Στάρμερ κατά την άφιξή του στη Σκωτία, έχει έκτοτε επιρρίψει την ευθύνη για το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων στη Χαμάς, δηλώνοντας ότι η «δεν ήθελε πραγματικά να κάνει συμφωνία».

Το Σάββατο, ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε έκτακτες συνομιλίες με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς. Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν ότι «είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η ύπαρξη στιβαρών σχεδίων για τη μετατροπή μιας επειγόντως αναγκαίας εκεχειρίας σε διαρκή ειρήνη».

Ο Στάρμερ παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο θα προωθήσει σχέδια συνεργασίας με εταίρους όπως η Ιορδανία για την αεροπορική ρίψη βοήθειας και την εκκένωση παιδιών που χρειάζονται ιατρική βοήθεια.

Πηγή από τη Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε: «Ο Στάρμερ θα συζητήσει περαιτέρω (με τον Τραμπ) τι παραπάνω μπορεί να γίνει για να διασφαλιστεί επειγόντως η εκεχειρία, να τερματιστεί τα ανείπωτα δεινά και η πείνα στη Γάζα και να απελευθερωθούν οι ομήροι που κρατούνται τόσο σκληρά για τόσο καιρό».

Η διπλωματική πρωτοβουλία του πρωθυπουργού έρχεται την ώρα που μια δημοσκόπηση της δεξαμενής σκέψης More in Common για τους Sunday Times αποκαλύπτει μια σημαντική μεταστροφή στην κοινή γνώμη της Βρετανίας σχετικά με τη Γάζα.

Το 29% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι συμπάσχει περισσότερο με την παλαιστινιακή πλευρά, σημειώνοντας αύξηση 11 μονάδων από τον Νοέμβριο του 2023. Αντίθετα, το 15% τάσσεται υπέρ του Ισραήλ, το 27% δεν συμπάσχει με καμία πλευρά, και το 16% υποστηρίζει και τις δύο εξίσου. Η συμπάθεια προς την παλαιστινιακή πλευρά είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις νεότερες ηλικίες (18-24 ετών), φτάνοντας το 45%.

Σχεδόν οι μισοί (48%) θεωρούν ότι η αντίδραση του Ισραήλ είναι δυσανάλογη, σε σύγκριση με το 28% που τη θεωρεί αναλογική και σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) πως «δεν γνωρίζει».

Παρά την κρισιμότητα του ζητήματος της Γάζας, στην ατζέντα της συνάντησης βρίσκονται επίσης η ενίσχυση του εμπορίου, ο πόλεμος στην Ουκρανία και το μεταναστευτικό. Κατά την άφιξή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η παράνομη μετανάστευση «σκοτώνει την Ευρώπη», καθιστώντας το θέμα πιθανό σημείο συζήτησης.

Οι δύο ηγέτες διατηρούν μια θερμή σχέση, με τον Τραμπ να δηλώνει την Παρασκευή ότι συμπαθεί τον Βρετανό πρωθυπουργό και τον Στάρμερ να ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί για μια ιστορική δεύτερη επίσημη επίσκεψη τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η βρετανική κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη για την λεγόμενη «ειδική σχέση» ΗΠΑ - Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, μόνο το 38% πιστεύει ότι εξακολουθεί να υφίσταται, ενώ το 36% θεωρεί ότι δεν υπάρχει πλέον και το 15% ότι δεν υπήρξε ποτέ.

Πηγή: skai.gr

