Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένει σταθερή στη δέσμευσή της να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, αλλά τονίζει ότι μια τέτοια κίνηση πρέπει να εντάσσεται σε μια ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του το πρωί της Κυριακής στο Sky News ο Υφυπουργός Οικονομικών, Τζέιμς Μάρεϊ, σημείωσε ότι το ζήτημα της αναγνώρισης δεν είναι θέμα του «αν» αλλά μία τέτοια κίνηση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ωθήσει την αλλαγή.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν το Ηνωμένο Βασίλειο θα ακολουθήσει τη Γαλλία στην αναγνώριση τον Σεπτέμβριο, ο Μάρεϊ επέμεινε ότι «πρέπει να είναι μέρος της πορείας προς την ειρήνη», ένα μήνυμα που έχει επαναλάβει πολλές φορές και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Όπως είπε ο Μάρεϊ: «Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι στην αναγνώριση της Παλαιστίνης. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ο πρωθυπουργός το έχει καταστήσει απολύτως σαφές. Δεν είναι θέμα του εάν, αυτό στο οποίο πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε είναι πώς θα κάνουμε την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση πραγματικότητα».

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να «συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους» όταν θα προχωρήσει στην αναγνώριση της Παλαιστίνης και υπονόησε ότι η απλή αναγνώριση δεν αποτελεί πανάκεια.

«140 χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, αλλά τα δεινά συνεχίζονται», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για να δώσουμε ώθηση στην αλλαγή και να έχουμε αυτή τη λύση των δύο κρατών, που είναι ο μόνος δρόμος για ένα ασφαλές και προστατευμένο Ισραήλ, δίπλα σε ένα κυρίαρχο παλαιστινιακό κράτος. Αυτός είναι ο δρόμος για μια διαρκή ειρήνη».

Ο υφυπουργός επανέλαβε επίσης την έκκληση της κυβέρνησης για άμεση κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή όλων των ομήρων και την ανεμπόδιστη πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.



