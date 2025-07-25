Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα βλέπουν Κατάρ και Αίγυπτος

Το Κατάρ και η Αίγυπτος δήλωσαν σήμερα Παρασκευή ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στον τελευταίο γύρο συνομιλιών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως υπογράμμισαν, η προσωρινή αναστολή των διαπραγματεύσεων ώστε να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις πριν την επανέναρξη των συνομιλιών είναι «φυσική εξέλιξη» στο πλαίσιο αυτών των σύνθετων διαδικασιών.

Οι δύο χώρες επανέλαβαν, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας κατάπαυσης πυρός.

Πηγή: skai.gr

