Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα βλέπουν Κατάρ και Αίγυπτος

Οι δύο χώρες επανέλαβαν, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας

Γάζα

Το Κατάρ και η Αίγυπτος δήλωσαν σήμερα Παρασκευή ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στον τελευταίο γύρο συνομιλιών για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως υπογράμμισαν, η προσωρινή αναστολή των διαπραγματεύσεων ώστε να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις πριν την επανέναρξη των συνομιλιών είναι «φυσική εξέλιξη» στο πλαίσιο αυτών των σύνθετων διαδικασιών.

Οι δύο χώρες επανέλαβαν, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας κατάπαυσης πυρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Κατάρ Αίγυπτος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark