Η κατάσταση στη Γουατεμάλα είναι επί του παρόντος εξαιρετικά κρίσιμη. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών (ξεκινώντας από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026), ξέσπασαν συντονισμένες εξεγέρσεις σε τρεις διαφορετικές φυλακές, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 46 άτομα να κρατούνται ως όμηροι.

Αυτή η αντιπαράθεση αποτελεί άμεση πρόκληση για την κυβέρνηση του Προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο και τις πρόσφατες προσπάθειές της να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα εντός του σωφρονιστικού συστήματος.

Οι 46 αιχμάλωτοι είναι κυρίως δεσμοφύλακες, αλλά στην ομάδα περιλαμβάνεται και τουλάχιστον ένας πολίτης, ένας ψυχολόγος. Μέχρι σήμερα, 18 Ιανουαρίου, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί μεταξύ των ομήρων.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα, κατονόμασε τη συμμορία «Barrio 18» ως διοργανώτρια της συντονισμένης εξέγερσης.

Η πιο έκρυθμη κατάσταση εντοπίζεται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Renovación 1 στην Εσκουίντλα. Κρατούμενοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους έχουν θεαθεί να καταλαμβάνουν πύργους περιπολίας και να περιφέρονται στις ταράτσες.

Οι στασιαστές απαιτούν τη μεταφορά του κορυφαίου ηγέτη τους σε εγκατάσταση με «καλύτερες συνθήκες». Διαμαρτύρονται επίσης για την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να στερήσει από τους ηγέτες των συμμοριών παράνομα προνόμια (όπως κινητά τηλέφωνα και ιδιωτικές οικιακές συσκευές).

Ο Βιγιέδα έχει υιοθετήσει μια εξαιρετικά σκληρή στάση, απηχώντας τη ρητορική περιφερειακών ηγετών γειτονικών χωρών, όπως ο Μπουκέλε του Ελ Σαλβαδόρ: «Δεν πρόκειται να κάνω καμία συμφωνία με καμία τρομοκρατική ομάδα. Δεν θα υποκύψω σε αυτόν τον εκβιασμό».

Ο στρατός της Γουατεμάλας και η Εθνική Αστυνομία έχουν δημιουργήσει μια στενή περίμετρο γύρω και από τις τρεις πληγείσες εγκαταστάσεις. Ασθενοφόρα και μονάδες ειδικών δυνάμεων βρίσκονται σε ετοιμότητα, αλλά η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν πρόκειται να επαναφέρει τα προνόμια των συμμοριών με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων.

Η κρίση αυτή ακολουθεί ένα μεγάλο σκάνδαλο ασφαλείας στα τέλη του 2025, όταν 20 μέλη συμμοριών απέδρασαν από την κράτηση, οδηγώντας στην παραίτηση αρκετών κορυφαίων αξιωματούχων ασφαλείας. Έκτοτε, ο Πρόεδρος Αρέβαλο έχει καταστήσει την «ανάκτηση του ελέγχου του σωφρονιστικού συστήματος» πυλώνα της εσωτερικής του πολιτικής, γεγονός που οδήγησε στην επιθετική αφαίρεση των «ανέσεων» των συμμοριών, πυροδοτώντας τα αντίποινα αυτού του Σαββατοκύριακου.

