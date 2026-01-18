Ενταση προκαλούν στην ΕΕ οι νέες απειλές Τραμπ για δασμούς

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ απειλούνται με "εκτροχιασμό" λόγω νέων απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν τη Δανία, εν μέσω της επιδίωξης εξαγοράς της Γροιλανδίας από τον Τραμπ.

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της ΕΕ (Coreper) συνεδριάζουν εκτάκτως με πρωτοβουλία της κυπριακής προεδρίας εν μέσω έντονης ανησυχίας για την επιβολή των δασμών.

Οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν προειδοποίησαν ότι "οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις, διακινδυνεύοντας μια επικίνδυνη καθοδική πορεία" και τόνισαν ότι "η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και αφοσιωμένη στην προάσπιση της κυριαρχίας της".

Με «εκτροχιασμό» απειλούνται οι σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλλει πρόσθετους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν τη Δανία, την ώρα που επιδιώκει εξαγορά της Γροιλανδίας.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Εκτάκτως συνεδριάζουν απόψε οι μόνιμοι αντιπρόσωποι (Coreper) μετά από πρωτοβουλία της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και ενώ χθες «ηχηρή» ήταν η προειδοποίηση των προέδρων των ευρωπαϊκών θεσμών προς τον Τραμπ να μην προχωρήσει με επιβολή των δασμών.

Πηγή: Deutsche Welle

«Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις, διακινδυνεύοντας μια επικίνδυνη καθοδική πορεία (τους)» επισήμαναν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η πρόεδρος της Κομισιόν, λίγο μετά την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και χωρών της Mercosur, στην Ασουνσιόν της Παραγουάης. «Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και αφοσιωμένη στην προάσπιση της κυριαρχίας της» τόνισαν.Τα κράτη μέλη θα εξετάσουν απόψε στις 17:00 η ώρα Βρυξελλών, τις εξελίξεις, προφανώς και τις επιλογές του «μπλοκ» έναντι των απειλών του Τραμπ ότι η Δανία, Σουηδία, Γαλλία , Ολλανδία , Γερμανία , Φινλανδία καθώς και η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστούν δασμούς ύψους 10% από την 1η Φεβρουαρίου. Οι εν λόγω χώρες μετέχουν σε στρατιωτική άσκηση στη Γροιλανδία, μετά από πρωτοβουλία της Δανίας, στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας νατοϊκών δυνάμεων για την ασφάλεια της Αρκτικής.Για τον λόγο αυτό, η Φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα διευκρίνισαν ότι «η προ-συντονισμένη δανική άσκηση, που διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας της Αρκτικής και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».Η Ευρώπη και τα «εργαλεία» της«Ηχηρή» ήταν και η παρέμβαση των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας και Σουηδίας, που σε ξεχωριστές ανακοινώσεις τους ξεκαθάρισαν ότι δεν θα δεχθούν κανενός είδους εκφοβισμό ή απειλές.Η κλιμάκωση στις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑθέτει σε κίνδυνο την επικύρωση από το Ευρωκοινοβούλιο της εμπορικής συμφωνίας, που υπεγράφη τον Ιούλιο και με την οποία οι Βρυξέλλες υποχρεώθηκαν να συμφωνήσουν σε σταθερούς δασμούς 15% στους περισσότερους τομείς.Χθες, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ ανέφερε ότι το κόμμα του «είναι υπέρ της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά δεδομένων των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, η έγκριση δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο». Η σχετική ψηφοφορία προγραμματιζόταν για την ερχόμενη εβδομάδα.Η Ευρώπη έχει στη διάθεσή της πάντως και το ισχυρό «εργαλείο κατά του εξαναγκασμού» (Anti -Coercion Instrument) που μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη οικονομική ζημία καθώς επιβάλει επενδυτικούς περιορισμούς, ανάκληση προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, αναστολή αδειών εταιρειών, απαγόρευση πρόσβασης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, κυρώσεις εναντίον συγκεκριμένων ατόμων, ενώ αφορά αγαθά και υπηρεσίες.

