Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σεούλ, στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι των ευρωπαϊκών χωρών που απέστειλαν στρατιώτες τους στη Γροιλανδία.

«Η πρόβλεψη να αυξηθούν οι δασμοί σε βάρος των χωρών που επέλεξαν να συμβάλουν στην ασφάλεια της Γροιλανδίας είναι λανθασμένη, δεν τη συμμερίζομαι», δήλωσε η Μελόνι. Τόνισε, παράλληλα, ότι τις τελευταίες ώρες είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι «υπήρξε ένα πρόβλημα κατανόησης τις πρωτοβουλίας ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, η οποία δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως αντιαμερικανική». «Πρέπει να ξαναρχίσει ο διάλογος και να αποφευχθεί κορύφωση της έντασης», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι η χώρα της είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα «διαδραματίζοντας ρόλο κύριας σημασίας» και «συμβάλλοντας στον καθορισμό του ειρηνευτικού σχεδίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

