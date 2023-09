Γουατεμάλα: Αναστέλλεται προσωρινά η απαγόρευση του κόμματος του εκλεγμένου προέδρου Αρέβαλο Κόσμος 01:45, 04.09.2023 linkedin

Η νομική υπόσταση του κόμματος είχε ανασταλεί την περασμένη εβδομάδα, κατόπιν αιτήματος ενός δικαστή, μια απόφαση που επικρίθηκε από τις ΗΠΑ και την ΕΕ