«Ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου», προειδοποίησε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ενώπιον των ηγετών που έχουν συγκεντρωθεί στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, η οποία επισκιάζεται από τον φόβο ενός γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μετά τις δύο ημέρες της «Συνόδου του μέλλοντος», που ήταν αφιερωμένες στις μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι επόμενες γενιές της ανθρωπότητας, περισσότεροι από 100 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων θα πάρουν τον λόγο στη Γενική Συνέλευση, ενώ οι συρράξεις μαίνονται σε όλον τον κόσμο, ιδίως στον Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Γάζα είναι ένας μόνιμος εφιάλτης που απειλεί να παρασύρει όλη την περιοχή στο χάος. Αρχίζοντας από τον Λίβανο, ο λιβανέζικος λαός, ο ισραηλινός λαός και οι λαοί όλοι του κόσμου δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουν να μετατραπεί ο Λίβανος σε νέα Γάζα», είπε ο Αντόνιο Γκουτέρες. «Όλοι θα έπρεπε να θορυβηθούμε από αυτήν την κλιμάκωση. Ο Λίβανος βρίσκεται στο χείλος της αβύσσου», τόνισε.

Ο Γκουτέρες κατήγγειλε επίσης τον ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό κυβερνήσεων και άλλων ομάδων που πιστεύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα την κάρτα «βγες από τη φυλακή», δηλαδή να παραμένουν ατιμώρητες για τις ενέργειές τους, αναφερόμενος στους πολέμους στην Ουκρανία, στη Γάζα και στο Σουδάν.

«Μπορούν να ποδοπατούν το διεθνές δίκαιο. Μπορούν να παραβιάζουν τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Μπορούν να εισβάλλουν σε μια άλλη χώρα, να ερημώνουν ολόκληρες κοινωνίες ή να αμελούν κατάφωρα την ευημερία του ίδιου τους του λαού. Και τίποτα δεν θα συμβεί. Το επίπεδο ατιμωρησίας στον κόσμο είναι αδικαιολόγητο από πολιτικής άποψης και ηθικά απαράδεκτο», πρόσθεσε.

Η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και η σύγκρουση κλιμακώθηκε πρόσφατα, μετά την ουκρανική εισβολή και κατάληψη ρωσικών εδαφών στο Κουρσκ και την αντεπίθεση της Μόσχας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραυλικές επιθέσεις.

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα», είπε ο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι είναι ώρα να επικρατήσει μια «δίκαιη ειρήνη» βασισμένη στον Χάρτη του ΟΗΕ, στο διεθνές δίκαιο και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Για το Σουδάν, ο Γκουτέρες είπε ότι «εξελίσσεται μια ανθρωπιστική καταστροφή καθώς ο λιμός επεκτείνεται» και κατήγγειλε τη «βίαιη διαμάχη για την εξουσία» μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.

Στην ομιλία του, ο γενικός γραμματέας συνόψισε ως «αβίωτη» την κατάσταση του κόσμου σήμερα, αλλά επέμεινε ότι τα προβλήματα θα μπορούσαν να επιλυθούν.

«Οι γεωπολιτικές διαιρέσεις βαθαίνουν. Ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται. Οι πόλεμοι μαίνονται, χωρίς να υπάρχει κάποια ένδειξη για το πώς θα τελειώσουν. Και τα πυρηνικά δόγματα και τα νέα όπλα ρίχνουν βαριά σκιά. Οδεύουμε προς το αδιανόητο – μια πυριτιδαποθήκη που υπάρχει κίνδυνος να καταποντίσει τον κόσμο», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

