Ρώσοι βουλευτές ξεκίνησαν σήμερα τη συζήτηση επί ενός νομοσχεδίου που απαγορεύει την προώθηση ενός τρόπου ζωής χωρίς την απόκτηση παιδιών, μέσα σε ένα πλαίσιο δημογραφικής κρίσης, που επιδεινώνεται από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και την υπερσυντηρητική στροφή που έχει κάνει εδώ και χρόνια το Κρεμλίνο.

Η υπεράσπιση των αποκαλούμενων «παραδοσιακών» αξιών είναι από τα πιο προσφιλή θέματα του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος καταδικάζει επανειλημμένα την «παρακμή» της Δύσης, με τη Μόσχα εδώ και χρόνια να περιορίζει και να καταπιέζει τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας σε αυτή τη λογική.

Εφεξής, η πολιτική τάξη επιθυμεί να απαγορεύσει την «προπαγάνδα» του κινήματος κατά της απόκτησης παιδιών ("childfree"), ένας όρος που χρησιμοποιείται για ανθρώπους που επιλέγουν οικειοθελώς στη ζωή τους να μην αποκτήσουν παιδιά, κυρίως για προσωπικούς, οικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.

«Προτείνεται η απαγόρευση της προπαγάνδας κατά της απόκτησης παιδιών: στο διαδίκτυο, στα μέσα ενημέρωσης, σε ταινίες και σε διαφημίσεις», δήλωσε ο πρόεδρος της Δούμας , της κάτω βουλής του Κοινοβουλίου, Βιτσισλαβ Βολόντιν, πριν από την έναρξη εξέτασης του νομοσχεδίου σε κοινοβουλευτική επιτροπή.

«Μια ζεστή και πολυπληθής οικογένεια είναι η βάση ενός ισχυρού κράτους», τόνισε ο Βολόντιν, στενός σύμμαχος του Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Βολόντιν, οι ποινές για παραβάσεις των προτεινόμενων κανόνων, είναι για ένα φυσικό πρόσωπο πρόστιμο 400.000 ρούβλια (περίπου 4.000 ευρώ), ποσό διπλάσιο για δημόσιους υπαλλήλους και έως 5 εκατομμύρια ρούβλια για νομικά πρόσωπα.

Κανένας από αυτούς τους βουλευτές δεν έθεσε το ζήτημα της αντισύλληψης και το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Η Ελβίρα Αϊτκούλοβα, βουλεύτρια από τις συντάκτριες του νομοσχεδίου, είπε χθες πως οι ιδέες που υπερασπίζονται οι υποστηρικτές του κινήματος «Childfree» συνιστούν μια «καταστροφική συμπεριφορά» ικανή να οδηγήσει στη «μείωση του πληθυσμού» της Ρωσίας.

«Αυτό το κίνημα δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές προσδοκίες των γυναικών», υποστήριξε η Βαλεντίνα Ματβιένκο, η πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, της άνω βουλής του Κοινοβουλίου.

«Νομίζω ότι πρέπει αυτό να απαγορευτεί νομικά», επέμεινε.

Από την άφιξή του στο Κρεμλίνο το 2000, ο Πούτιν έχει θέσει ως προτεραιότητα τον περιορισμό της ρωσικής δημογραφικής κρίσης, που κληρονόμησε από τη σοβιετική περίοδο, χωρίς όμως να το έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

Μέτρα που ελήφθησαν με σκοπό τη στήριξη των γεννήσεων δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με το Κρεμλίνο να αναγνωρίζει τον Ιούλιο μια κατάσταση «καταστροφική για το μέλλον του έθνους».

Οι απώλειες στο μέτωπο στην Ουκρανία από το 2022 έχουν απλώς τονίσει αυτήν την τάση.

Οι αρχές υπερασπίζονται τη συντηρητική τους γραμμή σε κοινωνικά ζητήματα, θεωρώντας την ως προέκταση του αγώνα κατά των Δυτικών.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απαγόρευσε το «διεθνές κίνημα ΛΟΑΤΚΙ » στα τέλη του 2023 με κατηγορίες για «εξτρεμισμό», μια ασαφής διατύπωση που ανοίγει την πόρτα σε βαριές ποινές φυλάκισης.

Αυτή την εβδομάδα η Δούμα αναμένεται επίσης να εξετάσει ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει την υιοθεσία παιδιών από τη Ρωσία από υπηκόους χωρών που επιτρέπουν τη φυλομετάβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.