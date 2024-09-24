Το Κρεμλίνο προτίθεται να εξηγήσει στην κυβέρνηση του Ιράν τη στάση του σχετικά με τον ρώσο-ουκρανικό πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι το Ιράν «δεν ενέκρινε ποτέ την ρωσική επιθετικότητα κατά της ουκρανικής επικράτειας».

«Θα συνεχίσουμε να εξηγούμε τη θέση μας και όλα όσα σχετίζονται με αυτή τη σύγκρουση για την Ουκρανία στους Ιρανούς φίλους μας», δήλωσε ο Πεσκόφ σύμφωνα με το Interfax.

Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός ηγέτης δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να διεξάγει συνομιλίες με τις χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου μίλησε για «κυρίαρχη θέση του Ιράν», επισημαίνοντας ότι η συνεργασία Μόσχας και Τεχεράνης αναπτύσσεται «αρκετά θετικά» στους πιο διαφορετικούς τομείς. «Προσβλέπουμε στο ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχίσει να διευρύνεται περαιτέρω» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

