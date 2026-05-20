Γκαλιμπάφ: Οι κινήσεις του «εχθρού» δείχνουν νέο γύρο πολέμου

Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο της εκεχειρίας για να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Μήνυμα ετοιμότητας και αποφασιστικότητας απέστειλε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποιώντας, παράλληλα, ότι οι κινήσεις του «εχθρού» δείχνουν προετοιμασία για νέο γύρο σύγκρουσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο της εκεχειρίας για να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους.

Τόνισε ακόμη ότι η αυξανόμενη οικονομική πίεση και ο αποκλεισμός δεν πρόκειται να αναγκάσουν το Ιράν να παραδοθεί.

«Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε έναν πόλεμο αποφασιστικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
 

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
