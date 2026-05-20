Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, δήλωσε την Τετάρτη ότι θεωρεί τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) «πιο ώριμο» και «πιο πειθαρχημένο» σε σύγκριση με την πρώτη του θητεία.

«Ο Τραμπ έχει πολλές καλές ιδέες. Έχει δικαιωθεί σε πολλά ζητήματα. Πρέπει να του αναγνωρίσουμε ό,τι του αναλογεί», ανέφερε μιλώντας στο CNBC.

Ο Μπέζος πρόσθεσε ότι δεν παίρνει συγκεκριμένη πολιτική πλευρά όσον αφορά την ηγεσία της χώρας. «Είμαι με το μέρος της Αμερικής... και εκεί πρέπει να βρίσκονται και οι επιχειρηματικοί ηγέτες», σχολίασε, προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει διάφορους προέδρους των ΗΠΑ.

Οι φόροι στους πλούσιους δεν λύνουν το πρόβλημα

Μεταξύ άλλων ο Μπέζος υποστήριξε ότι η αύξηση της φορολογίας για τους πλούσιους δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πληρώνω δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρους και αν κάποιοι θέλουν να πληρώσω περισσότερα δισεκατομμύρια, ας γίνει αυτή η συζήτηση. Αλλά μην προσποιείστε ότι αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Θα μπορούσατε να διπλασιάσετε τους φόρους που πληρώνω και πάλι δεν θα βοηθούσε εκείνη τη δασκάλα στο Κουίνς, σας το υπόσχομαι», σχολίασε, προσθέτοντας ότι η ευθύνη βρίσκεται στις κυβερνητικές πολιτικές.

Στη συνέχεια κατηγόρησε τους πολιτικούς ότι χρησιμοποιούν την «τακτική του να επιλέγουν έναν “κακό” και να δείχνουν με το δάχτυλο», κάτι που, όπως είπε, δεν αντιμετωπίζει ποτέ τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων.

Ο Μπέζος υποστήριξε επίσης ότι οι φόροι για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους είναι «υπερβολικά υψηλοί», προσθέτοντας ότι το «κατώτερο μισό» των Αμερικανών πολιτών δεν θα έπρεπε να πληρώνει καθόλου ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος.



