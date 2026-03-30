Διορία περίπου μίας εβδομάδας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, σε νέα δήλωσή του ο Αμερικανός πρόεδρος στη New York Post, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα διαπιστώσουν σύντομα αν ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς.

«Θα το δούμε», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τον Γκαλιμπάφ. «Θα σας ενημερώσω σε περίπου μία εβδομάδα».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια δραματική ανατροπή στο εσωτερικό του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η παλιά φρουρά έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί και έχει αντικατασταθεί από μια νέα ομάδα, την οποία χαρακτήρισε μέχρι στιγμής πιο εύκολη στη συνεργασία.

«Υπήρξε πλήρης αλλαγή καθεστώτος, γιατί τα προηγούμενα καθεστώτα έχουν φύγει και έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς νέο σύνολο ανθρώπων», δήλωσε. «Και μέχρι τώρα, είναι πολύ πιο λογικοί».

Ερωτηθείς αν πρόκειται για νέα πρόσωπα σε σχέση με παλαιότερους αντιπάλους των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε χωρίς περιστροφές: «Σε μεγάλο βαθμό. Οι άλλοι είναι όλοι νεκροί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναέρθηκε επίσης στην αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιου του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ. Ο γιος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στις 28 Φεβρουαρίου.

«Κανείς δεν έχει νέα του», δήλωσε ο Τραμπ για τον Ιρανό ηγέτη. «Είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος».

Ερωτηθείς αν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ακόμη ζωντανός, πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζουμε. Πιθανότατα ναι, αλλά σε εξαιρετικά κακή κατάσταση».

Το Ιράν κλιμάκωσε τις επιθέσεις του σε υποδομές, πλήττοντας εγκαταστάσεις ύδρευσης και ηλεκτροδότησης στο Κουβέιτ, ενώ διυλιστήριο πετρελαίου τυλίχθηκε στις φλόγες στη βόρεια ισραηλινή πόλη Χάιφα μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση. Ερωτηθείς για την αντίδρασή του, ο Τραμπ απάντησε: «Θα δείτε σύντομα».

Νωρίτερα, ο Τραμπ απείλησε με πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο «να ανατινάξουν και να καταστρέψουν ολοκληρωτικά όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ(και ενδεχομένως όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), τις οποίες σκόπιμα δεν έχουμε ακόμη “αγγίξει”», αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία.



Πηγή: skai.gr

