Τουρκία: 200 συλλήψεις σε 34 πόλεις μετά την επίθεση στο προξενείο του Ισραήλ

Μια τεράστια επιχείρηση «σκούπα» πραγματοποιεί από σήμερα η Τουρκική αστυνομία, μετά το χθεσινό τρομοκρατικό χτύπημα στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη που οδήγησε σε 1 νεκρό και 4 τραυματίες.

Όπως αναφέρει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ Μανώλης Κωστίδης, έχουν πραγματοποιηθεί 200 συλλήψεις υπόπτων για το περιστατικό σε 34 πόλεις, καθώς η Άγκυρα φοβάται πιθανή διασύνδεση των δραστών με το Ισλαμικό κράτος, και προσπαθεί να προλάβει ενδεχόμενα νέα χτυπήματα.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ είχε καταδικάσει έντονα την επίθεση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τέτοιες ενέργειες. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών είχε ευχαριστήσει τις τουρκικές αρχές για την άμεση αντίδρασή τους, υπογραμμίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν θα επηρεάσει τη στάση της χώρας.

Πηγή: skai.gr

